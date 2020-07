Google-ontwikkelplatform Firebase krijgt meer security en analytics

Google heeft zijn applicatie-ontwikkelplatform Firebase van nieuwe functionaliteit voorzien. Belangrijke nieuwe features zijn onder meer een emulator, verbeterde security en betalingsmogelijkheden voor applicaties, machine learning en analytics.

Met het Firebase-platform kunnen ontwikkelaars verschillende soorten applicaties ontwikkelen en bouwen, zoals Android-, iOS-, en webapplicaties. Bovendien biedt het platform diverse tools en mogelijkheden voor tracking analytics, rapporten genereren en het oplossen van bugs. Ook kunnen ontwikkelaars via het platform marketing- en product-experimenten doen.

Emulator

Google wil met de updates ontwikkelaars productiever maken. Onder meer door het toevoegen, in bèta, van een local user interface emulator.

De tool, onderdeel van de Firebase Emulator Suite, helpt ontwikkelaars nagebootste versies van Google’s backend-producten te draaien om hen te helpen met het ontwikkelen van applicaties. De local user interface UI geeft hen hiervoor een visuele tool om Google-diensten via een webapplicatie met een onderscheidende UI op hun lokale device te draaien. Op deze manier zijn ze, volgens Google, in staat code te schrijven en te testen in een veilige sandbox-omgeving.

Uiteindelijk moet dit leiden tot meer productiviteit binnen ontwikkelteams. Ook moet de tool het mogelijk maken om eenvoudiger nieuwe ontwikkelaars aan het ontwikkelproces toe te voegen. De tool genereert met een aantal eenvoudige commando’s in enkele minuten local instances van de Firebase-diensten.

Security-update

De nu uitgebrachte updates zorgen er ook voor dat het Firebase-platform nog meer mogelijkheden krijgt voor het schrijven, debuggen en monitoren van security rules. Zo is nu in een bètaversie de functie Sign in with Apple toegevoegd. Dit helpt ontwikkelaars gebruikers van iPhones en iPads, via hun Apple-ID te authentiseren om meer persoonlijke app-ervaringen te bieden.

Meer betalingsopties

Een andere update van het Firebase-platform maakt het makkelijker om diverse betaalsystemen aan hun applicaties toe te voegen. Dit komt door een verdere integratie met tools van de online verwerker van betalingsprocessen Stripe. De integratie bestaat uit twee extensies of voorverpakte bundels code die gewone taken binnen applicaties automatiseren.

Met de Send Invoices with Stripe-extensie kunnen appliactie-ontwikkelaars geprogrammeerd facturen maken en versturen via het Stripe-betaalplatform. Met Run Subscription Payments kunnen ontwikkelaars met Stripe abonnementen versturen en synchroniseren voor gebruikers van Stripe. Ook kunnen zij met de tool de toegang tot abonneecontent controleren met de Firebase Authenticating-dienst.

Overige toegevoegde functionaliteit

Overige aan het Firebase-platform toegevoegde functionaliteit is onder meer de nieuwe ML Model Management application programming interface die eerder aan Firebase werd toegevoegd. Hiermee krijgen ontwikkelaars nieuwe machine learning-mogelijkheden voor hun applicaties.