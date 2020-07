Red Hat presenteert versie 8.3 van Red Hat Enterprise Linux

Red Hat presenteert de nieuwste versie van zijn zakelijke Linux-platform Red Hat Enterprise Linux (RHEL). RHEL 8.3 bevat nieuwe System Roles, Application Streams en beveiligingsprofielen.

De bèta voor RHEL 8.3 werkt op alle belangrijke RHEL-architectuur, inclusief IBM Power, IBM Z, AMD, Intel 64-bit en 64-bit ARM. RHEL 8.3 ondersteunt nu ook Secure Encrypted Virtualization (SEV) op de AMD-architectuur. Op elk platform gebruikt RHEL 8.3 bèta de 4.18.0-221 Linux kernel.

Zoals we al van Red Hat gewend zijn, worden de updates sinds RHEL 8 uitgebracht via Application Streams. Ontwikkelaars hebben zo toegang tot de nieuwste programmeertools, frameworks en andere functies, terwijl beheerders dezelfde stabiele OS kunnen blijven gebruiken.

Gebruiksgemak

Enkele van de nieuwe Application Streams op RHEL 8 zijn; Git 2.26, NGINX 1.18, Perl 5.30, Ruby 2.7, Node.js v14 en PHP 7.4.

De update introduceert ook nieuwe RHEL System Roles, dit zijn kant-en-klare Ansible DevOps-playbooks. De rollen omvatten Terminal- en System Logging en 802.1x Networking and Certificate Management. Deze rollen moeten gebruikers helpen met het configureren van bedrijfsnetwerken en het verlengen van veiligheidscertificaten.

Beveiligingsprofielen

De RHEL 8.3 bèta introduceert ook nieuwe beveiligingsprofielen, waaronder een benchmark voor CIS (Center for Internet Security) en HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Deze bieden gebruikers vooraf ingestelde best practices op het gebied van beveiliging.

Tot slot voegt de bèta een nieuwe System Role toe voor NBDE (Network-Bound Disk Encryption). Deze functie vergroot de consistentie en verbetert de herhaalbaarheid bij het encryptie-proces.

De RHEL 8.3- bèta is nu beschikbaar via de Red Hat Customer Portal.

