Microsoft lanceert TypeScript 4.0 voor JavaScript-applicaties

Microsoft heeft onlangs versie 4.0 van TypeScript uitgebracht. Deze versie van de programmeertaal voor grote op JavaScript gebaseerde applicaties brengt ontwikkelaars een aantal belangrijke nieuwe mogelijkheden.

De release van TypeScript 4.0 is de cumulatie van de werkzaamheden aan deze programmeertaal sinds de release van versie 3.0 twee jaar geleden. De voornaamste verbeteringen richten zich onder meer op een verbeterde ervaring van editors als Microsoft Visual Studio Code, verbeterde foutmeldingen en betere mogelijkheden voor refactoring.

Daarnaast is veel aandacht gegeven aan betere prestaties en schaalbaarheid. De belangrijkste reden hiervoor is dat ontwikkelaars zich steeds meer richten op het bouwen van grote applicaties in JavaScript. Hierdoor willen zij nog steeds snellere prestaties, ook als zij daarbij duizenden coderegels gebruiken.

Opstartprocessen

Eén van de nieuwe features moet langzame opstartprocessen bij grotere projecten voorkomen. Deze langzame opstartprocessen zijn vaak het gevolg van ‘project loading’ waarbij vele dependencies worden opgelost.

Om het opstartproces te versnellen kijkt de laatste versie van TypeScript nu naar een gedeeltelijke editing mode bij het opstarten. Hierbij gebruiken codespecialisten een lichte server die alleen kijkt naar de bestanden die de editor open heeft staan. TypeScript 4.0 breidt de functionaliteit van de server uit met functionaliteit voor semantische werkzaamheden in plaats van alleen synthetische werkzaamheden wat vroeger het geval was bij gebruik van deze server.

Hoewel hierdoor de beschikbare informatie wordt verkleind, is de door deze techniek beschikbare informatie voldoende om basis coderegels te realiseren en andere informatie te verwerken als een editor voor het eerst opstart, aldus Microsoft. De reactiesnelheid wordt op deze manier flink vergroot en behoren langzame opstartprocessen dus tot het verleden.

Slimmere auto-imports

Een andere verbetering met aan TypeScript 4.0 is onder meer slimmere auto-imports. Deze moeten helpen wanneer de auto-importfunctionaliteit niet werkt als het zou moeten en dus schade toebrengt aan de ontwikkeltijd van JavaScript-applicaties.