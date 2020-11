‘Python als programmeertaal nu populairder dan Java’

Python is als programeertaal nu voor het eerst populairder bij ontwikkelaars dan Java, blijkt uit de vijfentwintigste editie van de populariteitsindicator voor programmeertalen Tiobe Index. Python is hiermee de op één na populairste programmeertaal geworden. C staat als meest populaire taal bovenaan.

Het is de eerste keer in 20 jaar dat C en Java niet de eerste twee favoriete programmeertalen zijn in de Tiobe Index. Ook is de huidige derde plaats voor Java de laagste plaats waarop het ooit is terecht gekomen. De populariteit van Python is ten opzichte van de index van 2019 met 2,27 procent toegenomen. Java daalde in dezelfde periode met 4,47 procent in populariteit bij ontwikkelaars.

Reden toegenomen populariteit

De onderzoekers -die de Tiobe Index op basis van vragen in verschillende zoekmachines samenstellen- geven aan dat de toegenomen populariteit van Python vooral een keuze is voor het uitvoeren van data science- en machine learning-projecten.

Eenvoud geroemd

Meer specifiek verklaren zij de toegenomen populariteit van deze programmeertaal het gevolg is van de algemene vraag naar een eenvoudige programmeertaal. In het verleden werden de meeste programmeeractiviteiten door software engineers uitgevoerd, maar tegenwoordig zijn programmeervaardigheden overal binnen bedrijven gewenst.

Aangezien het nu ontbreekt aan goede softwareontwikkelaars, moet een programmeertaal zo eenvoudig zij dat iedereen ermee overweg en zo makkelijk applicaties kunnen ontwikkelen. Python heeft dit, aldus Tiobe, allemaal.