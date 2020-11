GitHub slaat ‘Greatest Hits’ op in de Arctic Code Vault

GitHub heeft een nieuwe uitbreiding van zijn Archive Program aangekondigd. De organisatie slaat duizenden applicaties van zijn platform op piqlFilm op en slaat ze op in een permanent bevroren mijnschacht in Svalbard.

De Greatest Hits-verzameling bestaat uit een collectie van de 12.000 populairste repository’s op GitHub afgedrukt op piqlFilm en bewaard in een 3D-geprint doosje. PiqlFilm is een duurzaam soort film dat 750 jaar bewaard moet kunnen blijven, mogelijk zelfs 2000 jaar onder de juiste omstandigheden.

Naast de populairste repository’s komt er ook een verzameling van 5000 willekeurig gekozen repository’s, zodat toekomstige historici een algemeen beeld kunnen vormen van de software op het platform. GitHub maakt vier van de doosjes. Drie ervan worden in de opslaglocatie geplaatst en de vierde komt op het kantoor van GitHub terecht.

Arctic Code Vault

De Arctic Code Vault is een archief in het Noorse eilandengroep Svalbard. Het bestaat uit een verlaten mijnschacht honderden meters onder de grond, waar hij permanent bevroren is. De intentie van het archief is om digitale media voor minstens 500 jaar te kunnen bewaren, zelfs als om wat voor reden dan ook alle elektronica op de wereld lamgelegd wordt.

Het archief staat in de buurt van de Svalbard Global Seed Vault. Dit is een archief van zaden van verschillende planten voor als er om wat voor reden dan ook elders een plantensoort verloren raakt.

GitHub draagt sinds 2019 actief bij aan de Arctic Code Vault. Het bedrijf maakte toen bekend vanaf 2 februari 2020 regelmatig snapshots toe te voegen aan het archief.