Jira Software Cloud-update biedt meer inzicht in ontwikkeltrajecten

Atlassian heeft zijn vlaggenschip Jira Software Cloud voorzien van een update. Code in Jira, Deployments in Jira, Deployment Frequency en Cycle Time moeten ontwikkelaars meer inzicht geven in hun ontwikkeltrajecten.

De tools helpen developers met het visualiseren en meten van vooruitgang van ontwikkelproces van continous integration en continous delivery of CI/CD. Deze betere inzichtelijkheid in deze processen moet uiteindelijk leiden tot het verkorten van het totale ontwikkeltraject voor applicaties; vanaf het oorspronkelijke idee tot aan het in productie nemen van de ontwikkelde applicaties.

Code in Jira en Deployments in Jira

Concreet introduceert Atlassian voor zijn Jira Software Cloud nu een viertal nieuwe tools. Met de tool Code in Jira krijgen ontwikkelaars een code repository, waarin zij kunnen zien welk team met welke code aan het werk is. De repository geeft onder meer inzicht in Bitbucket, GitHub, GitLab en Git Integration.

De tool Deployments in Jira geeft developers realtime inzicht in waar het ontwikkelproces zich bevindt in de CI/CD pipeline. Dit maakt het voor developers makkelijker om een ad-hoc inzicht te krijgen in het ontwikkelproces, zonder daarvoor collega’s te storen.

Deployment Frequency en Cycle Time

Daarnaast helpt de premium-tool Deployment Frequency ontwikkelaars beter de prestaties van de hele CI/CD pipeline bij een willekeurige leverancier in de gaten te houden. Hiervoor zijn onder meer de meetgegevens aangepast. De tool berekent automatisch hoe vaak teams producten opleveren en welke producten het meeste worden gebruikt. Hierdoor hoeven zij niet meer te overleggen en de beheerteams lastig te vallen.

Verder komt Atlassian nog met de premium-tool Cycle Time. Hiermee kunnen ontwikkelaars tot op detail elk onderdeel in een ontwikkeltraject in de gaten houden. Het niet uit of dit traject alleen binnen Jira verloopt of in trajecten binnen tools van derde partijen. Met de tool krijgen ontwikkelaars de diverse bottlenecks in de gaten, kunnen zij zien waar deze zich voordoen en kunnen zij ze oplossen.

Alle vier tools kunnen worden geïntegreerd met meer dan 1.400 tools van zowel Atlassian zelf als die van derde partijen. Dit kan via de eigen DevOps Marketplace van Atlassian. De nu uitgebrachte CI/CD-tools zijn per direct beschikbaar.

