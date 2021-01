Red Hat breidt mogelijkheden van gratis RHEL-versie uit

Red Hat introduceert een vernieuwde gratis versie van besturingssysteem Red Hat Enterprise Linux (RHEL). De nieuwe versie maakt het naast ontwikkelwerk, ook mogelijk kleine hoeveelheden workloads in productie te nemen. Belangrijkste reden voor herziene versie is de koerswijziging rondom het CentOS Linux-product.

Red Hat breidt vanaf 1 februari 2021 de mogelijkheden van de gratis versie van zijn vlaggenschip RHEL uit. Met deze gratis versie kunnen ontwikkelaars, naast ontwikkelwerk, straks ook kleine hoeveelheden workloads in productie brengen. Daarbij wordt de gratis versie van RHEL, die alleen geschikt was voor een enkel systeem, nu ook beschikbaar voor meerdere systemen. Dit maakt het mogelijk dat ook teams van ontwikkelaars samen met één gratis RHEL download kunnen werken.

Toegang tot public cloudomgevingen

De uitbreiding van het gebruik van de gratis RHEL-versie maakt het ook makkelijker de diensten van de drie grote public cloudomgevingen, AWS, Microsoft Azure en Google Cloud Platform (GCP) te gebruiken. Concreet betalen de ontwikkelaars straks alleen voor hun abonnement op de gewenste public cloudomgeving en krijgen het besturingssysteem RHEL geheel gratis.

Daarnaast wordt ook de toegang tot het Developer Program van de gratis RHEL-versie uitgebreid van één naar meerdere eindgebruikers. Zo kunnen complete teams van ontwikkelaars beter profiteren van de voordelen van dit programma.

CentOS Linux naar CentOS Stream

De belangrijkste reden waarom Red Hat nu de mogelijkheden van de gratis RHEL-versie uitbreidt, is de commotie rondom de wijzigingen aan de CentOs Linux-distributie van Red Hat. In 2020 heeft Red Hat, per 31 december 2020, besloten van de CentOS Linux-distributie, eigenlijk een stabiele kleine RHEL-kloon, een ‘rollende’ Linux-distributie te maken. Deze zich op alle terreinen continu aanpassende distributie wordt nu CentOS Stream genoemd.

Volgens Red Hat is deze CentOS Stream-versie de toekomst omdat het ecosysteem rondom een besturingssysteem als RHEL met alle nieuwe technologie snel verandert en dus altijd moet worden aangepast.

Gratis RHEL moet kritiek verstommen

Op de verandering van CentOS Linux naar CentOS Stream kwam veel kritiek. Vooral van kleinere ontwikkelaars die deze gratis kloon gebruikten voor kleinschalige ontwikkel- en productieomgevingen voor workloads. CentOS Linux bood hen hiervoor een stabiele versie met alle functionaliteit van RHEL. Door hiervan een ’rollende’ versie van te maken, zou voor hen de stabiliteit van het platform verdwijnen en mogelijk hun productieomgevingen in gevaar brengen.

Red Hat trekt met de uitgebrachte gratis release van RHEL zich deze kritiek nu duidelijk aan en biedt zo de CentOS Linux-gebruikers een stabiel platform met meer mogelijkheden.

Besturingssysteemlandschap Red Hat

Uiteindelijk moet het zakelijk besturingssysteemlandschap van Red Hat uit drie opeenvolgende oplossingen bestaan: