Red Hat komt met gratis RHEL voor Open Source Infrastructure

Red Hat heeft zijn vernieuwde gratis open-source versie van Red Hat Enterpirse Linux (RHEL) for Open Source Infrastructure gelanceerd. Met deze gratis versie worden vooral eindgebruikers van de voormalige gratis RHEL-distributie CentOS geholpen.

Met de introductie van de open-source versie RHEL for Open Source Infrastructure is de hele Red Hat open-source infrastructuur en ecosysteem naar eigen zeggen weer compleet. Het open-source infrastructuur- en ecosysteem bestaan nu uit de eigen Red Hat-distributies Fedora, CentOS Stream en nu dus RHEL for Open Source Infrastructure.

Gratis versie voor kleinschalige workloads

Concreet moet de nu gepresenteerde gratis RHEL-distributie ervoor zorgen dat open source communities, projecten, stichtingen en andere organisaties kunnen beschikken over een stabiele basis voor het ontwikkelen van innovatieve open-source software en applicaties en deze te hosten. De bedoelde eindgebruikers kunnen zich bij Red Hat voor deze versie aanmelden. RHEL for Open Infrastructure is niet bestemd voor individuele ontwikkelaars, zo geeft Red Hat met nadruk aan.

Met de gratis RHEL-versie kunnen ontwikkelaars binnen organisaties en projecten, naast ontwikkelwerk, straks ook kleine hoeveelheden workloads in productie brengen. Daarnaast wordt het met deze open-sourceversie van het zakelijke besturingssysteem makkelijker de diensten van de drie grote public cloudomgevingen AWS, Microsoft Azure en Google Cloud Platform te gebruiken. Concreet betalen de ontwikkelaars dan alleen voor hun abonnement op de gewenste public cloudomgeving en krijgen daarbij het besturingssysteem RHEL geheel gratis.

Reactie op kritische geluiden

De komst van RHEL for Open Source Infrastructure leidde binnen de open-source community van Red Hat wel tot enige commotie, zo schreven we onlangs. Vooral doordat Red Hat had besloten de oude CentOS Linux-distributie ‘om te vormen’ naar de ‘rollende’ versie CentOS Stream. Volgens Red Hat is deze CentOS Stream-versie de toekomst omdat het ecosysteem rondom een besturingssysteem als RHEL met alle nieuwe technologie snel verandert en dus altijd moet worden aangepast.

Op de verandering van CentOS Linux naar CentOS Stream kwam veel kritiek. Vooral van kleinere ontwikkelaars die deze gratis kloon gebruikten voor kleinschalige ontwikkel- en productieomgevingen voor workloads. CentOS Linux bood hen hiervoor een stabiele versie met alle functionaliteit van RHEL. Door een ’rollende’ versie zou voor hen de stabiliteit van het platform verdwijnen en mogelijk hun productieomgevingen in gevaar brengen. De komst van RHEL for Open Source Infrastructure moet deze angst nu wegnemen.

