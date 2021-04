Amazon CodeGuru ondersteunt nu ook Python

Amazon CodeGuru, de dienst voor het automatisch checken van code, ondersteunt nu ook programmeertaal Python. De dienst is tevens goedkoper geworden.

Met Amazon CodeGuru kunnen ontwikkelaars hun code automatisch checken en geeft geautomatiseerde aanbevelingen voor de prestaties van applicaties. CodeGuru is gebaseerd op analyses van programma’s en machine learning en is getraind met best practices uit miljoenen code reviews en duizenden applicaties. Al deze informatie is afkomstig van open source-projecten en uit de eigen interne ervaringen binnen Amazon zelf, zo geeft de techgigant aan.

De dienst bestaat uit twee oplossingen: Amazon CodeGuru Reviewer en Amazon CodeGuru Profiler. De eerste oplossing helpt ontwikkelaars om de broncode te optimaliseren. Hiervoor detecteert het moeilijk te vinden fouten tijdens het ontwikkelproces van applicaties en geeft daarvoor aanbevelingen om ze op te lossen. Met Amazon CodeGuru Profiler kunnen ontwikkelaars de meest geldverslindende regels code vinden, infrastructuurkosten terugbrengen en de prestaties van de applicaties finetunen, aldus AWS.

Ondersteunen van Python

Met de recente aankondiging is nu ook ondersteuning toegevoegd voor Python. Hiermee wordt de tool verder uitgebreid dan alleen de bestaande ondersteuning voor Java. Met CodeGuru Reviewer for Python kunnen ontwikkelaars nu hun Python-code analyseren met behulp van onder andere pull requests en full repository-analsyes.

Hiermee wordt de tool uitgebreid met meer dan 40 nieuwe rules en drie nieuwe ‘detectoren‘ of de categorieën van problemen die Amazon CodeGuru kan identificeren. Een eerste nieuwe detector is het kunnen onderhouden van code. Dit moet complexiteit rondom code identificeren. Daarnaast is ook input-validatie een nieuwe detector. Dit moet onder andere shell-injecties in de code voorkomen. De derde nieuwe detector is het ontdekken van bronlekken.

De drie nieuwe categorieën zijn volgens AWS een toevoeging op bestaande categorieën zoals het juiste gebruik van AWS API’s, Java en Python best practices, het lekken van gevoelige informatie, algemene fouten in code en niet-noodzakelijke gedupliceerde code.

Nieuw prijsmodel

Naast de uitbreiding voor Python, heeft AWS ook de prijs van AWS CodeGuru onder de loep genomen. Een veel gehoorde klacht van eindgebruikers was dat de kosten voor het gebruik van de tool te hoog waren. De tool werd vaak ingezet voor weinig gebruikte code-repositories en dat maakte het erg duur. Onder deze weinig gebruikte repositories bevinden zich onder meer AWS CodeCommit, Atlassian Bitbucket, cloud- en zelfgehost GitHub en code die in Amazon S3 buckets is gedumpt.

Het nieuwe prijsmodel is nu een vaste prijs per maand die bepaald wordt door het totaal aantal regels code van door klanten gebruikte repositories. De eerste 100.000 regels code kosten 10 dollar per maand en 30 dollar voor iedere volgende 100.000 regels.

