‘Python is topprogrammeertaal van 2020’

Python is de topprogrammeertaal van 2020, zo stelt programmeertaalspecialist Tiobe in zijn eerste ranking van 2021. Desondanks is C op dit moment de meest populaire programmeertaal.

Volgens de ranking van Tiobe is Ptython de topprogrammeertaal van 2020. De belangrijkste reden hiervoor is volgens de rankingspecialist dat deze programmeertaal meer populariteit heeft verkregen in het afgelopen jaar dan andere programmeertalen. Python heeft dit vooral te danken aan zijn verscheidenheid, dat het eenvoudig te leren is en de hoge productiviteit die ermee kan worden bereikt.

Python, ooit ontwikkeld als een concurrent van Perl voor het schrijven van scripts voor systeembeheerders, duikt volgens Tiobe tegenwoordig overal op. Tegenwoordig is het de favoriete programmeertaal voor data science en machine learning. Ook wordt het steeds vaker gebruikt voor web development en back-endprogramming, mobiele applicaties en zelfs grotere embedded systemen.

Veel concurrentie van andere programmeertalen

Toch geeft Tiobe aan dat het voor Python nog wel enige tijd gaat duren voordat het de ranglijst gaat aanvoeren. In de laatste ranking, die van januari 2021, staat de programmeertaal C bovenaan en is nu populairder dan Java die op de tweede plaats volgt. Daarna volgen pas Python, C++ en C#.

Andere argumenten dat Python nog een lange weg heeft te gaan als de belangrijkste programmeertaal, is dat er wordt getwijfeld aan of de taal wel goed genoeg is voor browserapplicaties en mobiele applicaties. Veel ontwikkelaars geven voor deze soorten de voorkeur aan JavaScript en TypeScript van Microsoft.

Opkomst Julia

Daarnaast ziet Tiobe ook nog de snelle opkomst van nog nieuwere programmeertalen. Vooral wordt hierbij gedacht aan de opkomst van Julia. Deze programmeertaal is ook erg populair voor toepassingen en oplossingen als wetenschappelijke rekenkracht, machine learning, data mining, grootschalige lineaire wiskundige berekeningen, gedistribueerde en parallelle rekenkracht. Wordt vervolgd.