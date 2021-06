AWS lanceert BugBust-tool voor ontdekken van Java en Python bugs

AWS heeft zijn BugBust-tool gelanceerd waarmee ontwikkelteams gezamenlijk, onder meer in internationaal competitieverband, kwetsbaarheden in software kunnen ontdekken. De techgigant stelt hiervoor een aantal aantrekkelijke incentives in het vooruitzicht.

Met de lancering van zijn BugBust-tool wil AWS ontwikkelaars wereldwijd betrekken bij het ontdekken van fouten in software-code, vooral Java en Python code die op dit moment in GitHub, GitHub Enterprise, Bitbucket en AWS CodeCommit repositories is opgeslagen. Het doel is om met behulp van de tool zoveel mogelijk fouten te vinden. Het oplossen van deze fouten kan bedrijven uiteindelijk veel geld bepalen.

Technologie onder de motorkap

Onder de motorkap gebruikt de online tool AWS CodeGuru Reviewer en CodeGuru Profiler. Amazon CodeGuru Reviewer scant automatisch code en geeft voor Java en Python foutmeldingen voor concurrency, refactoring en input validation. De in de tool ingebakken AWS best practices geven daarnaast advies en links naar documentatie om deze fouten op te lossen voordat de betreffende applicatie in productie wordt genomen. AWS BugBust wordt volledig vanuit de AWS CodeGuru console gedraaid.

AWS CodeGuru Profiler verzamelt prestaties vanuit live applicaties en geeft advies over hoe ontwikkelaars deze prestaties verder kunne finetunen. Hiervoor worden onder meer machine learning algoritmes ingezet om codelijnen te ontdekken en deze te verbeteren. Ook zorgt de tool ervoor om eventuele problemen rondom de processorcapaciteit weg te nemen.

Internationale competitie

Naast het vereenvoudigen van het vinden van bugs in Java en Python code, is AWS BugBust ook een tool waarmee ontwikkelaars in teamverband wereldwijd de competitie kunnen aangaan met collega’s wereldwijd. AWS heeft zich ten doel gesteld met AWS BugBust voor het einde van dit jaar meer dan een miljoen software bugs te vinden en op te lossen.

Ontwikkelaars die zoveel mogelijk bugs vinden, krijgen een ranking in de competitie en worden door de techgigant beloond met verschillende incentives. Denk daarbij aan AWS-merchandise en zelfs bekers. De top tien van ontwikkelaars die aan het einde van dit jaar via AWS BugBust de meeste fouten hebben gevonden en opgelost krijgen een geheel verzorgde trip naar het AWS re:Invent 2021-event in Las Vegas.

AWS BugBust nu per direct beschikbaar in de AWS-regio US East Coast en wordt verder uitgerold naar iedere regio waar AWS CodeGuru beschikbaar is. Deelname aan de competitie en gebruik van AWS BugBust is gratis.

