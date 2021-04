Ingenuity vliegt op Mars met open source code

Op 18 februari landde de Mars helikopter Ingenuity op de rode planeet om bezig te gaan in de ijle lucht. Achter de missie zitten NASA en de Jet Propulsion Lab (JPL). Wat veel mensen echter niet weten is dat ook een team opensource-ontwikkelaars mee heeft geholpen aan de software van Ingenuity.

De ontwikkelaars leverden via GitHub bij aan de missie van de autonome Mars-helikopter. Het gaat om zo’n 12.000 mensen. Die leverden code, documentatie en grafische ontwerpen om bij te dragen aan de eerste gemotoriseerde vlucht op een andere planeet. Hiermee werd het bewijs geleverd dat het mogelijk is voor een helikopter om op te stijgen op Mars.

Mars Helicopter Mission badge

De Ingenuity-helikopter draait op zijn navigatiecomputer een Linux-distributie. Veel van de software is geschreven in C++ via JPL’s opensource-vluchtbesturingsframework F Prime. Opvallend genoeg wisten de meeste betrokken ontwikkelaars in eerste instantie niet dat ze mee hadden geholpen aan de Mars-missie.

Om de ontwikkelaars erkenning te geven voor hun opensource-werk heeft GitHub de handen ineengeslagen met JPL. Iedere ontwikkelaar die bij heeft gedragen aan de specifieke versies van Ingenuity-opensource-projecten en -libraries, krijgt op zijn profiel een badge. In dit geval is dat de Mars 2020 Helicopter Mission badge. Op de GitHub-site is een complete lijst te vinden van alle projecten die met de missie te maken hebben.

De badge verschijnt in de nieuwe Achievements sectie op het profiel samen met andere badges van projecten waar de desbetreffende ontwikkelaar aan heeft meegewerkt. Op het moment heeft GitHub de de Mars Mission-badge, de Arctic Code Vault badge en een badge voor een project met betrekking tot het sponsoren van opensource-werk via GitHub Sponsors. Uiteraard zullen hier in de toekomst meer badges aan toegevoegd worden.

