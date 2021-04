Kernel-update voor Linux maakt Windows Insiders blij

Windows Insiders hebben iets meer Linux in hun leven, want er is een nieuwe kernel-update. WSL 2 kon worden geüpdate zonder een volledige besturingssysteem-patch door het Windows Subsystem for Linux 2 uit de Windows-updates te halen.

Het oorspronkelijke 4.19 is in februari geüpdate naar 5.4.72, maar nu is dat geüpdate naar 5.10.16.3. Het is de nieuwste Long Term Support-variant van Linux, het kernel dat eind 2020 verscheen. De eerste geluiden zijn zeer positief, want het voelt weer als een geheel frisse variant van Linux, schrijft TheRegister.

Linux

Er is nog een aanpassing gekomen voor Linux-mensen die Windows gebruiken. Er is namelijk een fix verschenen voor een synchronisatieprobleem met de klok. De klok binnen de WSL 2 van een gebruiker waren daarbij anders dan die van de machine zelf, waardoor er gekke situaties ontstonden. Denk aan testcomputers die niet meer konden updaten nadat ze hadden geslapen, waarna de Linux-klok ineens enorm ging achterlopen op Windows.

Microsoft kon het probleem naar eigen zeggen fixen door alleen veranderingen aan te brengen binnen Linux zelf. Kortom, het heeft blijkbaar niets met Windows te maken. In ieder geval brengt de update wel veel goeds naar de integratie. Zo worden Linux Unified Key Setup-disks ondersteund.

Niet alleen voor Windows Insiders

Het idee is dat de update binnen een paar maanden wordt uitgerold naar de rest van de WSL-gebruikers, dus niet alleen Windows Insiders.

Ondertussen is Microsoft niet de enige techgrootheid die meer oog heeft voor Linux, want ook Google ziet een intensievere samenwerking wel zitten. Google wil ondersteuning voor Rust toevoegen aan het kernel, want die programmeertaal zou een enorm goede mogelijkheid bieden tot betere en veiligere code.