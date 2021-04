Microsoft laat Linux-programma’s met GUI draaien op Windows

Microsoft heeft het mogelijk gemaakt om Linux-applicaties met een GUI te laten draaien op Windows. Het is een uitbreiding op het bestaande WSL-project waarmee alleen maar command-line-tools gedraaid konden worden.

WSLg, zoals het project genoemd wordt, laat gebruikers volledige Linux-applicaties op Windows draaien. Dit moet uitkomst bieden voor applicaties die normaal gesproken alleen geschikt zijn voor Linux-besturingssystemen. In een blogpost geeft Microsoft Linux-IDE’s zoals gedit als voorbeeld. Ook kunnen gebruikers applicaties die voor zowel Windows als Linux zijn ontwikkeld, meteen voor beide platforms testen, zonder de hannesen met vm’s of andere machines.

Ondersteuning voor audio en grafische kaarten

Microsoft heeft ook gewerkt aan de ondersteuning van audio-in- en uitvoer. Linux-applicaties kunnen dus geluiden afspelen en gebruikmaken van de microfoon. Ook wordt het gebruik van de videokaart ondersteund, zodat ook Linux-applicaties met zware 3D-graphics in OpenGL soepel kunnen draaien binnen WSLg. Microsoft-ontwikkelaar Craig Loewen laat wat voorbeelden van WSLg zien in een video.

Linux binnen Windows

WSLg is een doorontwikkeling van Windows Subsystem for Linux, een compatibility layer om Linux-applicaties te laten werken in Windows. Tot op heden was de tool uitsluitend geschikt om command-line-applicaties te draaien, maar over de jaren heeft Microsoft aan de software blijven timmeren om meer functies mogelijk te maken. Sinds WSL 2 in 2019 uitkwam, draait de software op een echte Linux-kernel bovenop de Hyper-V-hypervisor.

Installatie-instructies

Gebruikers die WSLg willen uitproberen, moeten ervoor zorgen dat ze minstens Windows 10 Insider Preview build 21364 hebben draaien. Wanneer WSL al geïnstalleerd is, hoeft er vervolgens alleen nog maar het commando gegeven te worden om te updaten en het is mogelijk om grafische Linux-applicaties te draaien op Windows. De volledige installatie-instructies zijn te vinden op GitHub.

Recente ontwikkelingen

WSL wordt steeds breder omarmd door de Linux-community. Eerder deze maand onthulde Canonical een proefrelease van zijn Ubuntu-distro voor Windows 10. Eerder deze week updatete Microsoft de kernelversie in WSL 2 van 5.4.72 naar 5.10.16.3. Dit is de meest recente Long Term Support-variant van Linux.