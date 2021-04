Canonical komt met speciale preview voor Ubuntu op Windows 10

Canonical heeft een speciale proefrelease uitgebracht van zijn Linux-distributie Ubuntu voor Windows 10. Het gaat hierbij om een soort sandbox-versie waarmee ontwikkelaars kunnen experimenteren op Windows Subsystem for Linux (WSL) 2.

Linux draaien op Windows 10 is al enige tijd mogelijk via Windows Subsystem for Linux (WSL) 2. Hiermee wordt het gebruik van dit besturingssysteem van Microsoft voor het ontwikkelen en debuggen van applicaties die in productie op het open-source Linux draaien vergemakkelijkt.

Reden voor het uitbrengen van de speciale versie van Ubuntu voor WSL 2 is volgens Canonical dat hiermee innovatie in open-source sneller door verloopt. Ook kan de Ubuntu/Windows-community hierdoor sneller en met kortere tussenpozen nieuwe functionaliteit testen.

Eigenschappen

In de nu uitgebrachte versie is onder meer de setup een stuk makkelijker gemaakt. Met de zogenoemde ‘subiquity’ installer kunnen ontwikkelaars het besturingssysteem alsnog naar wens aanpassen na de eerste keer draaien.

Daarnaast beschikt deze speciale versie van Linux voor WSL 2 ook over een Windows terminal Fragment Extension. Deze extensie zorgt voor een toegangsmogelijkheid voor de Windows Terminal.

Een derde update is misschien de meest interessante. De speciaal uitgebrachte versie van Ubuntu heef nu een ‘ubuntuwsl’ commandline interface. Dit is eigenlijk een tekstgebaseerde GUI voor WSL. Met de GUI kunnen ontwikkelaars makkelijk hun WSL-distributie configureren. De ontwikkeling van een GUI staat bij Microsoft zelf nog niet hoog op de agenda, maar Canonical is duidelijk bezig om hierin al te voorzien.

Beschikbaarheid

De nu uitgebrachte proefrelease is gebaseerd op ‘de ‘Hirsute Hippo-versie’. Dit is de codenaam voor de Ubuntu 21.04-release die eind deze maand als stabiele versie wordt gepresenteerd. De proefversie is alleen beschikbaar via een speciale link. Dit in tegenstelling tot de ‘normale’ releases voor Ubuntu on Windows. Deze worden alleen via de Microsoft Store geïnstalleerd en zijn alleen in Long Term Support (TLS)-versies beschikbaar.

