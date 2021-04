Nieuwe versie Mirantis Lens maakt samenwerking eenvoudiger

Mirantis heeft versie 5 van zijn Lens-IDE voor Kubernetes-clusters aangekondigd. De nieuwe versie heeft een aantal verbeteringen die samenwerking in teams moet vereenvoudigen en de IDE persoonlijker moet maken.

De belangrijkste nieuwe functie in Lens 5 is Lens Spaces. Dit is een clouddienst waarmee teams binnen de cloud kunnen samenwerken. Admins kunnen eenvoudig clusters beheren, bereiken en delen, waar ze op dat moment ook aan het werk zijn.

Catalog

Mirantis heeft ook een gecentraliseerde catalogus toegevoegd, waarbinnen gebruikers alle clusters, services, tools, pijplijnen, automatiseringen en andere bronnen binnen een ontwikkelproject kunnen bereiken. Daarmee moet het een stuk eenvoudiger worden om nieuwe ontwikkelaars aan een team toe te voegen en moeten bestaande ontwikkelaars productiever worden.

Meer mogelijkheden om in de cloud te werken

“De trends in computing en moderne softwareontwikkeling zijn om ontwikkelaars meer mogelijkheden te geven en in de cloud te werken,” zegt Miska Kaipiainen, principal van Lens IDE en senior director of engineering bij Mirantis. “We hebben al een breed spectrum van cloud-native technologieën om deze trends te ondersteunen en Kubernetes is het middelpunt dat alles naar elkaar toe trekt. Hoewel het draaien en bedienen van Kubernetes-workloads steeds makkelijker wordt, is ontwikkeling erg ingewikkeld en adoptie traag. Wij zijn op een missie om dat te veranderen. Niet alleen voor Kubernetes, maar voor alles eromheen.”

Hotbar

Verder heeft Mirantis een Hotbar toegevoegd aan de IDE. Hiermee kunnen ontwikkelaars hun eigen workflows en automatiseringen opzetten binnen de desktopapplicatie. Items die in de Hotbar zijn aangemaakt kunnen een eigen label, kleur en icoon toegewezen krijgen, zodat ze eenvoudig terug te vinden zijn. De volgorde van de items kan ook worden aangepast naar voorkeur van de gebruiker.

Lens 5 komt deze zomer uit. Gebruikers die vandaag al met de IDE aan de slag willen, kunnen de bètaversie proberen. Meer informatie daarover is te vinden op de website van Lens.

