Linux Foundation onthult opensource-project voor agrarische sector

De Linux Foundation heeft onlangs een opkomend opensource-project onthuld voor de agrarische industrie. Het project gaat onder de naam AgStack Foundation en heeft als doel het verbeteren van de efficiëntie in de sector.

Net zoals elke andere industrie is ook de agrarische sector de afgelopen jaren steeds meer gedigitaliseerd. Zo zijn er verschillende connected devices voor boerderijen en kunnen AI-oplossingen ingezet worden om bijvoorbeeld de groei van gewassen te optimaliseren.

Noodzaak digitale infrastructuur

De AgStack Foundation is hier een nieuwe toevoeging aan en is bedoeld om wereldwijd de agrarische sector efficiënter te maken door het creëren, onderhouden en verbeteren van een herbruikbare, open en gespecialiseerde infrastructuur voor data en applicaties. De Linux Foundation geeft aan dat het agrarische ecosysteem een digitale transformatie nodig heeft om milieubewust te kunnen voldoen aan de behoeftes van de 21ste eeuw. Een digitale infrastructuur zou nodig zijn om de opkomst van efficiënte applicaties die groei mogelijk maken te versnellen.

Het Linux-project zal steunen op bestaande technologieën en agrarische standaarden. Denk hierbij aan publieke data en modellen en andere opensource-projecten, zoals Hyperledger, Kubernetes, Open Horizon, Postgres en Django. Verschillende partijen uit de techindustrie en agrarische sector hebben zich aangesloten bij het project. Zo krijgt AgStack steun van Hewlett Packard Enterprise, FarmOS en de University of California Agriculture and Natural Resources.

AgStack als besturingssysteem

AgStack Foundation is niet het eerste opensource-project dat gericht is op de agrarische sector. Zo is FarmOS een bestaande webgebaseerde applicatie voor het managen van boerderijen. De applicatie is het resultaat van een samenwerking tussen onderzoekers, landbouwers, ontwikkellaars en verschillende bedrijven. AgStack heeft echter wel het voordeel dat het door de Linux Foundation wordt gesteund. Executive director Sumer Johal legt in een gesprek met VentureBeat uit dat er net als bij een besturingssysteem een universum aan applicaties gebouwd en gebruikt kan worden dankzij het project. Van ongediertevoorspelling en het voeden van gewassen tot het managen van de oogst en het verbeteren van de bevoorradingsketen.