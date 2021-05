‘Bedrijven worden steeds afhankelijker van opensource-software’

Uit onderzoek blijkt dat alle grote bedrijven een enorme waardering hebben voor opensource-software. De bedrijven vinden dat het gebruik van open source voordelen voor hun organisatie teweegbrengt.

Het onderzoek is uitgevoerd door Percona, een bedrijf dat opensource-databasesoftware en bijbehorende diensten aanbiedt. Het bedrijf ondervroeg in de afgelopen maand 200 IT-beslissers om hun ervaringen op het gebied van de diensten die Percona aanbiedt. 25 procent van de respondenten werkten bij middelgrote bedrijven met 500 tot 1000 werknemers en 75 procent was actief bij grotere bedrijven met minstens 1000 werknemers.

Vooral grote bedrijven stappen naar de cloud

Volgens Percona hebben vooral de grotere bedrijven hun databases en applicaties naar clouddiensten verplaatst. Slechts 15 procent van de grote bedrijven heeft zijn data nog on-premises opgeslagen, in vergelijking met 29 procent van de middelgrote bedrijven. Deze transitie is in het afgelopen jaar flink versneld vanwege de coronapandemie, aldus Percona. Dit leidde wel tot een toename in kosten, zo blijkt, aangezien 63 procent zegt dat cloudinfrastructuur in het afgelopen jaar duurder geworden is.

Opensource-software meer gebruikt

Wel zegt 79 procent van de respondenten dat ze in het afgelopen jaar meer gebruik zijn gaan maken van opensource-software. Op de vraag wat de voordelen daarvan waren, zegt 63 procent dat het leidt tot meer innovatie, 58 procent denkt dat dergelijke software veiliger is, voor 50 procent kwam het kostenplaatje beter uit en 21 procent probeert te voorkomen aan een enkele aanbieder vast te zitten.

Zorgen over licenties

Verder blijken er zorgen te zijn over veranderingen van opensource-licenties. Hierbij verwijst Percona naar licenties als de Business Source Licence en de Server Side Public License. Bij de eerste licentie wordt de stap naar een volledig opensource-model met drie jaar vertraagd. De tweede licentie geeft derden minder vrijheid om met de software aan de haal te gaan. Elastic voelde zich onlangs gedwongen om op die licentie over te stappen, nadat AWS een eigen product op de software van Elastic baseerde, zonder zelf bij te dragen aan het project van Elastic.

Bijna de helft van de respondenten maken zich zorgen over dergelijke veranderingen. Ze zijn bang dat de kosten hoger worden (44 procent), mensen vast komen te zitten aan een aanbieder (37 procent), er minder interactie van de opensource-community wordt opgewekt (34 procent) en het groei in de opensource-markt belemmert (26 procent).

Bijdragen van cloudproviders

Public cloud-providers kunnen zelf ook bijdragen aan open source, bijvoorbeeld door het bieden van betere beveiliging, vindt 59 procent van de respondenten. Een andere manier is het aanmoedigen van opensource-samenwerking, zegt 48 procent. Het verbeteren van de kwaliteit van bestaande code en het mogelijk maken dat open source op hun cloud kan draaien wordt elk door 43 procent van de respondenten gesuggereerd.