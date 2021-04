Amazon begint eigen fork van Elasticsearch

Amazon heeft bekendgemaakt dat het gaat werken aan een eigen opensourcefork van Elasticsearch, genaamd OpenSearch. Dit doet het bedrijf nadat Elasticsearch zelf van zijn Apache-licentiemodel af is gestapt.

Het nieuwe zoekmachineproject is aangekondigd in een persbericht. Naast OpenSearch komt het ook met OpenSearch Dashboard, wat is afgeleid van de Kibana-dienst van Elastic. De extra functies die Amazon aan zijn eerdere Elasticsearch-distributie, genaamd Open Distro for Elasticsearch, had toegevoegd, komen onder het OpenSearch-project te vallen.

Spanning tussen AWS en Elastic

De nieuwe fork van Elasticsearch is een nieuwe ontwikkeling in de strijd tussen Elastic en AWS. Elastic klaagde eerder dat AWS misbruik maakte van het opensourcemodel van Elasticsearch. AWS onderhield zijn aangepaste versie van Elasticsearch, genaamd Open Distro. Het bedrijf bood deze versie uitgebreid aan in zijn AWS-producten, zonder daarvoor iets terug te leveren aan Elastic. Hierdoor werd de wind uit de zeilen van Elastic gehaald. Elastic was niet het enige bedrijf dat zich opwond over de praktijken van AWS. Zeven opensourcebedrijven hebben overwogen om de cloudgigant voor de rechter te slepen.

Gebruik van de software was rechtmatig

Eind 2019 reageerde AWS op de kritiek van Elastic door te zeggen dat het niet opensourcesoftware gebruikt om te profiteren van de arbeid van anderen, maar dat dit voortkomt uit het doel om klanten te geven wat ze willen. Het bedrijf zou wel bijdragen aan andere grote opensourceprojecten.

Elastic stapt over op nieuw licentiemodel

Daarom heeft Elastic besloten om van het Apache 2.0-licentiemodel af te stappen en in het vervolg een licentie te vragen voor het gebruik van zijn software. AWS heeft nu klaarblijkelijk besloten dat het niet bereid is de licentiekosten te betalen en het liever zelf de ontwikkeling overneemt. Daarom pakt het bedrijf de laatste versie van Elasticsearch die nog onder Apache 2.0 valt (zijnde Elasticsearch 7.10.2) en maakt op basis daarvan zijn eigen fork.

In de praktijk komt het erop neer dat Amazon zijn bestaande project een nieuwe naam geeft en daarop blijft doorontwikkelen. De software van Amazon blijft open source onder de Apache 2.0-licentie, maar wordt niet langer aangevuld met nieuwe code van Elastic. OpenSearch en OpenSearch Dashboards zijn te vinden op GitHub.

