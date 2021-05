Dit zijn de favoriete programmeertalen van .NET-developers

De .NET Foundation heeft bekendgemaakt wat de favoriete programmeertalen zijn van .NET-developers. Het deed hiervoor voor het eerst een enquête onder zijn web app-ontwikkelaars. Uit het onderzoek blijkt dat het Blazor-framework om mobiele apps in .NET en C# te bouwen enorm populair is.

Het heeft vrij lang geduurd voordat er eindelijk een enquête is gekomen, want de .NET Foundation is al ontstaan in april 2014. Dit was een samenwerking met Xamarin, een bedrijf dat uiteindelijk ook in handen is gekomen van Microsoft. Het voordeel van zo lang geen enquêtes houden is wel dat er hierdoor vrij veel respons is: 4.509 mensen hebben de vragenlijst ingevuld.

.NET

Deze stond open tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021. Er werd hierin gekeken wat de meest gekozen programmeertaal is, maar ook welke cloudproviders de voorkeur genieten. Later deze maand zal hier waarschijnlijk nog veel over worden gesproken, want dan vindt de Build developer conferentie plaats van Microsoft.

In ieder geval valt op dat Blazor van Microsoft enthousiast wordt ontvangen door de .NET-ontvangers. Vorig jaar kwamen de ASP.NET Mobile Blazor Bindings online, waarmee ontwikkelaars web user interfaces kunnen bouwen met C#. Het hoeft dan niet meer in JavaScript.

Blazor

.NET Foundation: “Omdat webontwikkeling een grote werklast is voor .NET, vroegen we wat voor soort front-end ontwikkelingstechnologieën .NET-ontwikkelaars gebruiken voor hun single-page applicaties. De adoptie van Blazor neemt een vlucht, wat logisch is, aangezien .NET-ontwikkelaars .NET kunnen blijven gebruiken en C # in plaats van JavaScript kunnen gebruiken voor het bouwen van web-UI’s.”

De uitkomsten in vogelvlucht:

Blazor is het een-na-populairste JavaScript-framework, na Angular

IDE Visual Studio is de meest populaire ontwikkeltool, het wordt gebruikt door 90 procent van de respondenten

Na IDE Visual Studio is Visual Studio Code een populaire cross-platform ontwikkeltool, die wordt gebruikt door 78 procent van de respondenten

GitHub wordt gebruikt door iets meer dan de helft van de .NET-ontwikkelaars

De meest populaire ontwikkeltaal is C# met 95 procent van de gebruikers. JavaScript wordt door 55 procent gebruikt en Typescript door 45 procent

.NET Foundation voegt eraan toe: “Python is populair geworden in de branche, vooral rond AI / ML en .NET-ontwikkelaars omarmen het. Wat interessant is, is dat volgens de reacties momenteel meer mensen F# gebruiken dan in het afgelopen jaar, wat mogelijk wijst op gebruik in vergelijkbare scenario’s.” Tot slot gebruikt 70 procent van de .NET-ontwikkelaars Azure, 30 procent AWS en 14 procent Google Cloud Platform.