Eurofiber haalt SBTi-goedkeuring binnen voor Net-Zero klimaatdoelstellingen

Eurofiber’s plannen om Net-Zero te worden tegen 2040 zijn voorzien van een goedkeuring door het Science Based Targets initiatief (SBTi). Hiermee voegt de datacenterspeler zich bij een select gezelschap van ongeveer 1.600 bedrijven wereldwijd die hiermee zijn gevalideerd.

De goedkeuring bevestigt via een externe partij dat de klimaatambities van Eurofiber volledig in lijn zijn met de internationaal erkende Corporate Net-Zero Standard. Dit vindt plaats in de vorm van een SBTi-goedkeuring. Dit initiatief wordt ondersteund door organisaties zoals het United Nations Global Compact, CDP, de We Mean Business Coalition, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF).

Ambitieuze planning naar klimaatneutraal

Het stappenplan van Eurofiber is helder: het bedrijf streeft ernaar om tegen 2040 volledig klimaatneutraal te zijn over de gehele waardeketen. Dat omvat dus niet alleen de eigen locaties, maar ook de duurzaamheid van geleverd materiaal en het beleid van partners. De tussentijdse doelstellingen voor 2030 zijn eveneens veelbelovend. Tegen die tijd wil Eurofiber de directe uitstoot en stroominkoop (scope 1 en 2) met minstens 90% reduceren ten opzichte van het referentiejaar 2021, volledig overschakelen op duurzame energie, en de indirecte emissies uit de toeleveringsketen (scope 3) met 30% verminderen.

De CO2-voetafdruk voor scope 1 en 2 is al fors gereduceerd en vertegenwoordigt momenteel nog maar ongeveer 3% van de totale CO2-voetafdruk van Eurofiber. Om ook de doelstellingen binnen de toeleveringsketen te realiseren, heeft het bedrijf een speciaal leveranciersprogramma opgezet. Dit programma is gericht op het inspireren, enthousiasmeren en adviseren van leveranciers over het verduurzamen van hun organisaties en producten.

Duurzaamheid als integraal onderdeel van bedrijfsstrategie

Als aanbieder van vitale infrastructuur wil Eurofiber haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen. Het ESG-beleid (Environmental, Social, Governance) omvat verschillende aspecten, waaronder duurzame productie bij leveranciers, een inclusieve werkomgeving voor werknemers en innovaties die bijdragen aan de energie- en digitale transformatie.

De initiatieven van Eurofiber op het gebied van duurzaamheid zijn al eerder erkend voor hun daadkracht. In mei 2024 werd Eurofiber door EcoVadis bijvoorbeeld gerangschikt in de top 1% van best presterende bedrijven wereldwijd.

Internationale voortrekkersrol

Naast de uitbreiding van bedrijfsactiviteiten over de landsgrenzen heen, speelt het ESG-team van Eurofiber ook een voortrekkersrol op internationaal gebied. In samenwerking met NLconnect, de Nederlandse brancheorganisatie voor de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie, heeft Eurofiber zich aangesloten bij een consortium van 18 partijen die werken aan het opstellen van Product Category Rules (PCR) voor apparatuur in glasvezelnetwerken.

Jeroen Kanselaar, ESG-manager bij Eurofiber en voorzitter van het Sustainability Committee van FTTH Council, was onlangs betrokken bij de lancering van het FTTH Eco Platform. Dit platform ondersteunt bedrijven in de sector bij het berekenen van hun CO2-voetafdruk op organisatieniveau en berekent tegelijkertijd de impact van koolstofuitstoot voor de hele Europese sector.

De strategie van Eurofiber om deze Net-Zero targets te behalen sluit aan bij de recente uitbreidingen van het bedrijf en de bredere ambities om een digitaal en duurzaam Europa te creëren met volledige glasvezeldekking.

“Het ontvangen van de goedkeuring voor onze SBTi Net-Zero doelstellingen is een uitstekende bevestiging dat we op de goede weg zijn. Het gaat niet alleen om het stellen van doelen, maar ook over het opvolgen richting daadwerkelijk actie ondernemen en vooruitgang boeken. We beseffen ons dat duurzaamheid een voortdurende inzet vereist en deze erkenning motiveert ons om door te gaan”, aldus Kanselaar.