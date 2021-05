MuleSoft breidt Anypoint Platform uit met DataGraph

MuleSoft geeft zijn Anypoint Platform een update met onder meer de introductie van DataGraph. Hiermee kunnen ontwikkelaars makkelijker API requests stroomlijnen en daardoor veel handmatig werk besparen.

MuleSoft, dochteronderneming van Salesforce, wil zijn Anypoint Platform nog aantrekkelijker maken voor ontwikkelaars. Met dit platform zijn ontwikkelaars in staat om vanuit een centrale omgeving API’s te ontwerpen, te ontwikkelen en te beheren.

In de nu recent doorgevoerde update van het API-platform is nu onder meer functionaliteit als DataGraph toegevoegd. Met DataGraph kunnen klanten een enkele GraphQL query gebruiken om data uit meerdere al bestaande API’s te vinden, toegang hiertoe krijgen en deze te leveren. Dit moet hen volgens MuleSoft ook veel werk besparen omdat dit het maken van meerdere API requests voorkomt.

Meer integratie

In de update zijn ook meer integraties met oplossingen van andere partijen doorgevoerd. Voor MuleSoft is de uitbreiding van dit integratieportfolio zeer belangrijk. Uit onderzoek onder klanten blijkt dat ongeveer negen van de tien respondenten aangeven dat integratie met software van andere leveranciers hoog op de lijst van uitdagingen staat voor digitale trasformatie.

De update van het Anypoint Platform biedt daarom een grote hoeveelheid aan nieuwe connectors voor algemeen veel gebruikte diensten en applicaties. Denk hierbij onder meer aan de tooling van Automation Anywhere, Google Sheets, Jira, Netsuite en Stripe.

Nieuwe Mulesoft Accelerators

Verder zijn in de nu uitgebrachte versie nieuwe speciale zogenoemde MuleSoft Accelerators toegevoegd. Accelerators zijn een technische verzameling van API-specificaties, implementatie templates en documentatie voor specifieke use cases van het MuleSoft-platform. In de update zijn nu onder meer Accelerators uitgebracht voor SAP, de financiële dienstverlening en de retailsector.

