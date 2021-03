Iedereen kan automatiseren met MuleSoft Composer for Salesforce

Salesforce wil met MuleSoft Composer for Salesforce uitstralen dat iedereen een bedrijfsproces kan automatiseren. Met MuleSoft Composer brengt Salesforce de mogelijkheid om te automatiseren naar de normale zakelijke gebruiker zonder technische kennis.

We spraken met Shaun Clowes, SVP Product Management en Design bij Salesforce over de introductie van MuleSoft Composer for Salesforce. Voor lezers die Salesforce goed kennen is dit een nieuwe soort oplossing in de no-code/low-code strategie van de softwaregigant. Het doel is om de echte eindgebruikers van Salesforce een tool te geven om te automatiseren, uiteraard met een controlelaag van IT erboven.

Clowes stelt dat minder dan één derde van de zakelijke applicaties in een organisatie is geïntegreerd in de centrale bedrijfsprocessen. Het betekent dat als een klant iets wil aanpassen dat vaak niet kan via een self-serviceportal, maar er gebeld of gemaild moet worden met de organisatie om de aanpassing door te voeren. Met MuleSoft Composer for Salesforce zou het mogelijk moeten worden om daar verbeteringen in aan te brengen.

MuleSoft vs Mulesoft Composer

MuleSoft staat bekend als één van de grotere integratieplatformen, naast bijvoorbeeld Dell Boomi. Deze integratieplatformen richten zich vooral op ontwikkelaars, die middels de juiste API-calls data sturen richting het platform, waarna het platform de data verwerkt en doorstuurt naar een andere API.

Dat werkt prima, maar is echt alleen geschikt voor ontwikkelaars. Met MuleSoft Composer for Salesforce is het doel tot op zekere hoogte hetzelfde, maar het hele technische verhaal is vervangen door een point-and-click, drag-and-dropsysteem, waar elke zakelijke gebruiker mee uit de voeten kan. Het technische stuk is door Salesforce uit handen genomen en wordt op de achtergrond geregeld.

Een voordeel hiervan is dat elke gebruiker eenvoudig een proces kan maken waarin bijvoorbeeld records worden bijgewerkt. Ook kan een self-serviceportal zo ineens wel gegevens aanpassen in een systeem waar het tot voor kort geen toegang toe had.

Het nadeel: het beschikbaar maken van applicaties in MuleSoft Composer is veel complexer en zal daardoor langzamer gaan. Het zal uiteindelijk neerkomen op een samenwerking tussen Salesforce en de ontwikkelaars van de applicatie waarmee verbonden moet worden.

Hoe simpel is MuleSoft Composer for Salesforce precies?

Waar je bij de normale MuleSoft-integraties de complete API’s tot je beschikking hebt met alle mogelijkheden, variaties en datapunten, is dat bij Composer allemaal enorm versimpeld.

Als voorbeeld noemt Clowes de integratie met NetSuite. NetSuite is een cloudgebaseerd ERP-systeem van Oracle. Het datamodel van Netsuite of welk ERP-systeem dan ook is enorm complex. Voor de ERP-doeleinden moeten zaken geoptimaliseerd en breed inzetbaar zijn. Vaak resulteert dat in een complex datamodel. Als je een normale API-integratie doet, ben je de nodige tijd kwijt aan het datamodel ontleden en de juiste records updaten.

Met Composer hoef je daar allemaal niet over na te denken. Je werkt dan met een point-and-clicksysteem, waarin je een flow kan samenstellen door te klikken. Een voorbeeld: gebruik formulier X met de NAW-gegevens, haal de bedrijfsgegevens op uit NetSuite en update bij het verzenden van het formulier de klantgegevens in NetSuite. Welke API’s er nodig zijn om die acties uit te voeren en eventuele controles op de data, neemt Composer uit handen. De integraties tussen Composer en bijvoorbeeld NetSuite zijn een stuk geavanceerder dan bij normale integratieplatformen. Met als gevolg dat het voor de zakelijke gebruiker die de koppeling maakt, juist zeer eenvoudig is.

IT speelt nog wel een rol

Het is natuurlijk niet zo dat met MuleSoft Composer for Salesforce de IT-afdeling compleet buitenspel gezet wordt. De afdeling heeft nog steeds een rol in het proces, zoals de koppelingen tussen MuleSoft Composer en NetSuite leggen. IT kan ook instellen wie er met zo’n koppeling aan de slag mag, om dit soort simpele procesautomatiseringen te bouwen. Ook kan IT nog een controle toepassen, zodat een dergelijke koppeling alleen beschikbaar komt na een controle van de IT-afdeling.

Line of business automatiseren

Het doel van MuleSoft Composer for Salesforce is helpen bij het automatiseren van de line of business. In elke grote organisatie lopen afdelingen tegen de situatie aan dat bepaalde informatie niet direct beschikbaar is. Hiervoor moet een andere afdeling een export maken, of de data doorsturen omdat alleen zij toegang hebben tot die data.

Met dit soort simpele procesautomatiseringen kunnen de hordes eenvoudig worden opgelost en geautomatiseerd. Ook richting de eindklant is het mogelijk om bijvoorbeeld een self-serviceportal effectiever te maken, zodat de klant minder afhankelijk is van direct contact met de organisatie om zaken te regelen.

Salesforce Customer 360 nog completer maken

Of wat te denken van de Salesforce Customer 360-oplossing. Salesforce heeft met Customer 360 als doel alle klantdata te centraliseren en in één portal te tonen. Wanneer werknemers dan contact hebben met de klant, is alle informatie direct beschikbaar en hoeven ze niet in meerdere systemen in te loggen. Customer 360 is hiervoor ontworpen, maar de vraag is natuurlijk waar alle data zich bevindt. Als data in NetSuite staat, kan dat nu nog eenvoudiger worden opgehaald.

MuleSoft Composer vs Design Center vs Anypoint Studio

Het aantal oplossingen dat Salesforce en MuleSoft aanbieden om processen te automatiseren begint langzaam wel op te tellen. Er zijn echter wel verschillen. MuleSoft Composer is een no-codetool en Flow Designer in Design Center is een low-codetool. Tot slot is er low-codeoplossing Anypoint Studio, die ook geschikt is voor ontwikkelaars om complexe integraties en workflows te bouwen.

Of zoals Clowes het omschrijft: “Met MuleSoft Composer kan je een kleine flow maken. Meerdere van dit soort flows zorgen uiteindelijk voor een workflow en dan heb je ook nog business process management (BPM) en dat is een master workflow.” Met Flow Designer kan je ook een workflow maken, voor BPM heb je de Anypoint Studio nodig.

Het automatiseren van processen kan in elk geval in alle lagen van de organisatie. Voor MuleSoft Composer for Salesforce is het aantal integraties nu nog heel beperkt. Het doel is om de beschikbaarheid wel snel te vergroten. Voor externe bedrijven is er nog geen integratiekit beschikbaar, maar als bedrijven willen integreren met MuleSoft Composer mogen ze wel contact opnemen met Salesforce. Ze staan er zeker voor open.

