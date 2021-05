‘API’s en microservices worden niet optimaal gebruikt’

Dankzij API’s en microservices is het ideaal van probleemloze integratie een stuk bereikbaarder, maar het grootste obstakel om daar ook echt te komen is organisatorisch. Dat concluderen 950 IT-managers in een recent onderzoek van Software AG.

Hoewel 93 procent van de ondervraagden baat hebben gezien bij het gebruik van API’s en microservices om IT en data organisatiebreed te integreren, is men het er ook over eens dat het moeilijk is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Verder vormen beveiliging en competentie obstakels om de voordelen volledig te kunnen benutten.

Integratieoplossingen worden nu door 99 procent van de organisaties gebruikt. Het merendeel, 64 procent, gebruikt een hybride oplossing, 23 procent integreert zo alleen in de cloud, en 12 procent alleen on-premises. De bijna duizend IT-managers werd ook gevraagd naar de belangrijkste voor- en nadelen.

Top Vijf voor- en nadelen van API’s

API voordelen zijn:

Flexibiliteit in dienstverlening (53%) Integratie in de cloud (49%) Aangepaste gebruikerservaringen (49%) Snellere time-to-market (46%) Snellere integratie (46%)

API-uitdagingen zijn:

Beveiliging (48%) Beperkte vaardigheden (41%) Schaalbaarheid en servicekwaliteit (40%) Problemen met ontwikkeling (36%) Problemen met beheer (34%)

Top Vijf voor- en nadelen van microservices

Microservice voordelen zijn:

Verbeterde beveiliging (51%) Grotere schaalbaarheid (50%) Betere teamfocus (50%) Past beter bij systeemontwerp (49%) Eenvoudiger debugging (48%)

Microservices nadelen zijn:

Beperkt budget (48%) Beperkte vaardigheden (47%) Beheer van gehele IT-omgeving (45%) Complexiteit (45%) Integratie verschillende services (45%)

De meeste ondervraagden (81 procent) gebruiken al microservices binnen hun organisatie. Microservices blijken verder de bouwstenen te zijn van servicemeshes. De meerderheid (85 procent) gebruikt dit momenteel al als onderdeel van microservicesbeheer.