Docker geeft ontwikkelplatform meer productiviteit en security

Docker heeft zijn Docker Collaborative Application Development Platform verder uitgebreid met drie nieuwe oplossingen. Docker Development Environments, Docker Compose en Scope Access Tokens moeten zorgen voor meer productiviteit en security.

De DevOps- en containerspecialist heeft zijn Docker Collaborative Application Development Platform van nieuwe functionaliteit voorzien. Deze extra functionaliteit moet klanten het mogelijk maken applicaties sneller te ontwikkelen en workflows te verbeteren. Tijdens het jaarlijkse DockerCon Live 2021-event introduceerde Docker drie nieuwe oplossingen.

Docker Development Environments en Compose v2

Via Docker Development Environments kunne ontwikkelteams straks onderling beter samenwerken. De tool is volgens Docker de basis onder het hele samenwerkingsproces. Concreet kunnen ontwikkelaars een virtuele instance van hun ontwikkelomgeving maken en deze met andere teamleden delen. Niet alleen kunnen zij code delen, maar ook alle andere dependencies en de bredere applicatiecontext. De toegepaste technologie achter de tool is min of meer dezelfde als die voor het reproduceren van containers, zo geeft Docker aan. Docker Development Environments is vanaf juni beschikbaar.

Met de komst van Compose v2 geeft Docker ontwikkelaars meer integratie met de Docker command line interface (CLI). Hierdoor kunnen zij het uitrolproces van container-applicaties naar clouddiensten versnellen. Verder beschikt Docker Compose v2 over GPU-ondersteuning voor Windows en Linux. Dit maakt het ontwikkelaars en data scientists makkelijker zware GPU-workloads te draaien voor onder meer deep learning. De introductie van service profiles helpt bij het beheer en het wisselen tussen bepaalde configuraties, zoals die voor ontwikkeling, testen en productie. Docker Compose v2 is op dit moment beschikbaar in Docker Desktop en zal later dit jaar aan de Docker Linux packages worden toegevoegd.

Scoped Personal Access Tokens

De derde introductie is die van Scoped Personal Access Tokens (SPAT). Met deze verbetering voor security wil Docker vooral het misbruik van software supply chains tegengaan. Vaak worden door hackers Docker containers gebruikt voor malwareverspreiding.

Met SPAT kunnen ontwikkelaars verschillende types toegangstokens voor individuele gebruikers maken voor toegang tot container images. Opties hierbij zijn onder meer read only, read and write of read public repos only. Hierdoor wordt bepaald welke teams en welke geautomatiseerde application delivery pipelines toegang krijgen tot de container images en applicaties.

De tokens moeten daarnaast ook het samenwerken tussen verschillende teams bevorderen. Zo kan worden bepaald welke teams en welke systemen complete toegang krijgen tot de containers en applicaties. De SPAT-functionaliteit komt volgens Docker in de komende maanden beschikbaar.

Overige functionaliteit

Overige nieuwe functionaliteit voor het Docker-platform dat in de marge van deze drie belangrijke introducties werd gepresenteerd is onder meer dat Docker Official Images nu via registries te downloaden zijn die door AWS en Mirantis worden onderhouden. Dit moet een alternatief vormen voor Docker Hub.

