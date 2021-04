Docker brengt ontwikkeltools naar Apple M1-computers

Docker heeft zijn ontwikkeltoolset Docker Desktop geschikt gemaakt om native te draaien op de M1-chip. Daardoor is het nu mogelijk om Docker-images op de computers te draaien.

Met Docker Desktop for Mac kunnen ontwikkelaars nu op de nieuwste generatie van macOS-platforms containerimages bouwen, die overal kunnen draaien, schrijft Container Journal. Hieronder valt ook de cloudservice op basis van de op Arm gebaseerde Graviton 2-processors van AWS.

Containers blijven waardevol

Volgens Matt Carter, vice president of marketing bij Docker, laat de update opnieuw de waarde zien van het gebruik van containers om applicaties te bouwen. De vaardigheden van ontwikkelaars blijven immers relevant, zelfs al blijft de onderliggende infrastructuur zich ontwikkelen. De gebruikersinterfaces, command-line-interfaces en API’s blijven samenwerken in het ontwikkeltraject. Bovendien kan de software nu ook overweg met de bijna 90.000 images op Docker Hub die voor Arm gebouwd zijn.

Rosetta 2 nog wel nodig

De bètaversie van Docker Desktop for Mac is al enkele maanden beschikbaar. Die versie is inmiddels al 45.000 keer geïnstalleerd, claimt het bedrijf. De software kan gedownload worden op de website van Docker. Voor gebruik van de software is nog steeds Rosetta 2 op de computer nodig, omdat sommige binary’s nog op x86 zijn gebaseerd. Dit moet in de toekomst worden opgelost. Ook zijn nog niet alle images voor de ARM64-architectuur beschikbaar, maar het is alsnog mogelijk om x86-containers te draaien met behulp van Rosetta 2-emulatie. In bepaalde uitzonderlijke situatie kan dit echter tot crashes leiden, waarschuwt het bedrijf.

Apple stapt over op Arm

Apple bracht zijn eerste computers met zijn nieuwe zelfontworpen Arm-chips afgelopen najaar uit. De processors bleken iets sneller, maar vooral veel zuiniger dan hun Intel-tegenhangers. Om applicaties er echter zo goed mogelijk op te laten draaien, moeten ontwikkelaars hun applicaties aanpassen om native op Arm te kunnen draaien. Voor applicaties waarbij dat nog niet gebeurd is, heeft Apple de Rosetta 2-emulatiesoftware ontwikkeld. Daarmee kunnen ook x86-applicaties nog op de Apple Silicon M1-processor draaien. Dit gaat echter wel gepaard met enige overhead.

Parallels Desktop 16.5 op Apple Silicon

Eerder deze week kondigde ook Parallels aan dat het zijn Parallels Desktop-virtualisatiesoftware geschikt had gemaakt voor de M1-processor. Hierdoor is het nu mogelijk om Arm-versies van Linux, Windows of andere besturingssystemen te virtualiseren op de nieuwe Apple-computers.