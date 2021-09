AWS verandert Amazon ES in Amazon OpenSearch Service

AWS heeft de naam van zijn cloudgebaseerde open-source Elastic zoek-, analytics- en monitoringssoftware Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) veranderd. Hiermee wil de het voorkomen dat er verwarring komt over de licenties met de closed-source versie van de tool van Elasticsearch BV.

Met de naamsverandering naar Amazon OpenSearch Service komt er een eind aan een jarenlange discussie over wie de juridische rechten heeft van de specifieke tool. ElasticBV lanceerde als start-up een open-sourceversie van de cloudgebaseerde zoekmachine voor log analytics, full-tekst search, security intelligence, business analytics en operational intelligence.

AWS introduceerde in 2015 een open-source versie van de zoekmachine, Amazon Elasticsearch Service. Sindsdien is de verhouding tussen beide bedrijven slecht te noemen. ElasticBV beschuldigde AWS ervan ‘gratis’ mee te liften op zijn eigen software en zo het moeilijker te maken inkomsten te genereren.

In 2019 ‘kaapte’ AWS het Elasticsearch-project door een eigen versie, Open Distro for Elasticsearch, op de markt te brengen. Hierop klaagde ElasticBV de cloudgigant aan voor inbreuk op het merk. Begin dit jaar was dit voor ElasticBV verder een reden voor het Elasticsearch-project, en ook het Kinaba-project, de open-source Apache 2.0 licentie te laten vallen. Deze werden vervangen door de nieuwe Elastic-licentie en de closed-source Server Side Public License (SSPL).

Amazon OpenSearch Service

Met de aankondiging van de naamsverandering van Amazon ES naar Amazon OpenSearch Service haalt AWS nu bakzeil in de discussie. Zelf zegt AWS dat het de naamsverandering doorvoert omdat het eindgebruikers nog steeds volledige vrijheid onder open-source wil bieden. Met de nieuwe structuur van ElasticBV is dat volgens de techgigant niet meer mogelijk, want de licenties zijn niet meer open-source.

Gevecht rondom begrip ‘open source’

Het hele gedoe over de licenties voor Elasticsearch laten zien dat er binnen de open-sourcewereld steeds meer discussie ontstaat over het gebruik van open-sourcetechnologie door grote techbedrijven. Veel ontwikkelaars van open-sourcesoftware, onder andere ook recent Redis labs en MongoDB, denken na over alternatieve licenties. Dit om zich niet de kaas van het brood te laten eten door de grote hyperscalers.