Microsoft introduceert nieuwe RC voor TypeScript 4.5

Microsoft heeft een nieuwe Release Candidate (RC)-versie 4.5 voor programmeertaal TypeScript gepresenteerd. In de RC is veel nieuwe functionaliteit toegevoegd, al is wel de komst van ondersteuning voor een zogenoemde ECMAScript-module on hold gezet.

TypeScript, waarvan nu de RC voor versie 4.5 is gelanceerd, is een programmeertaal die verder bouwt op de mogelijkheden van JavaScript. De nieuwe versie zal uiteindelijk, afgezien van bug fixes, niet verschillen van de uiteindelijk uit te brengen definitieve versie 4.5 van TypeScript.

Toegevoegde functionaliteit

De voorlopige versie 4.5 van TypeScript beschikt onder meer over het ‘Awaited-type’ dat helpt bestaande API’s te modelleren. Denk daarbij aan zogenoemde ‘await in async’-functies en JavaScript build-ins als Promise.all en Promise.race.

Een andere toegevoegde functionaliteit is een manier voor het ‘overriden’ van een specifieke build-in zoals ongeveer ‘@types/support’ werkt. Dit biedt mogelijkheden voor een package manager voor het installeren van specifieke packages om een bepaalde library over te nemen.

Overige nieuwe functionaliteit omvat specifieke handelingen voor het vermijden van instances die problemen kunnen opleveren, functionaliteit voor template string types, snellere laadtijden via een aanpassing in Node.js en functionaliteit voor het aanpassen van specifieke stukjes code.

Geen ondersteuning ECMAScript module voor Node.js 12

Microsoft geeft met de release van de RC van Typescript 4.5 echter aan dat een bepaalde verwachte functionele toepassing, het definitief ondersteunen van de ECMAScript module voor Node.js 12 is uitgesteld. De definitieve ondersteuning van deze functionaliteit heeft volgens de techgigant meer tijd nodig, onder meer vanwege het verbeteren van de user experience. De tool is wel als een experiment beschikbaar. De definitieve uitrol wordt in een latere versie van Typescript verwacht.

Verder waarschuwt de techgigant dat de RC-versie 4.5 van TypeScript nog een aantal veranderingen heeft die de compilatie kunnen beïnvloeden. Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op het gebruik van bepaalde types.