Python bundelt 3.8.11-update met alpha-release voor versie 3.11

Python heeft onlangs onder de aanduiding 3.9.8 een update uitgebracht voor versie 3.8.11 van de programmeertaal. Dit naar aanleiding van de komst van macOS 12 Monterey, die voor enkele problemen zorgde. De update is daarnaast gecombineerd met een alpha-versie voor de komende 3.11-release.

De komst van macOS 12 Monterey resulteerde voor Python in enkele problemen. Onder meer waren de zogenoemde tkinter file dialogs niet in dit nieuwe OS zichtbaar, inclusief de ingebouwde IDLE. Dit probleem is volgens Python.org nu opgelost door de update van versie 3.8.11 (of zoals het nu heet 3.9.8) te combineren met de alpha-release van Python 3.11, versie 3.11.0a2. Python versie 3.10 blijft voorlopig nog de laatste stabiele release, hoewel ook hiervoor een geüpdatete macOS installer is uitgebracht voor het oplossen van de problemen.

Concreet is voor macOS met alle patch-releases de nieuwe universal 2-variant de default installer. Deze is compatibel met de macOS X-besturingssystemen van versie 10.9 en hoger. Dit is inclusief de macOS 11 Big Sur en de macOS 12 Monterey-versies. De ontwikkelaars van Python geven wel aan dat componenten van derde partijen, zoals pip, door gebruikers van een update naar de nieuwe versies moeten worden voorzien. Ook kan er een verschil bestaan in het gedrag binnen IDLE en andere Tk-gebaseerde applicaties. De oorzaak hiervan is het gebruik van de laatste versie van Tk.

Alpha-versie 3.11.0a2

Ontwikkelaars krijgen door de bundeling ook de beschikking over de nieuwe alpha-versie van versie 3.11 van Python. Deze versie, 3.11.0a2, is de tweede van een zevental geplande alpha-versies. Op 6 december verschijnt alpha-versie 3.11.0a3.

De alpha-versies van Python 3.11 zijn previews en de ontwikkelaars geven expliciet aan dat deze niet in productie-omgevingen kunnen worden gebruikt. In de alpha-versies wordt nieuwe functionaliteit toegevoegd, tot aan de bètaversie die op 6 mei 2022 wordt gelanceerd. Daarna kan nog extra functionaliteit worden toegevoegd, maar kan ook functionaliteit verdwijnen tot aan de stabiele versie 3.11 die op 1 augustus 2022 wordt verwacht.

Python 3.9.8 en 3.11.0a2 zijn nu beschikbaar.