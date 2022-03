Google heeft onlangs versie 1.18 van open-source programmeertaal Go uitgebracht. De update moet prestatieverbeteringen opleveren.

Met programmeertaal Go wil Google het ontwikkelaars mogelijk maken productiviteitsoplossingen te ontwikkelen voor multicore netwerkdevices die zich bezighouden met grote codebases. De taal lijkt op C, maar zou veiliger en gemakkelijker te gebruiken zijn voor het doorvoeren van optimalisaties.

Sneller en generic support

Met versie 1.18 draait Go tot 20 procent sneller op verschillende CPU’s, zoals de Apple M1 en op Arm64- en PowerPC64 gebaseerde processors. Daarnaast beschikt Go nu over ‘generic support’ voor functionaliteit. Bijvoorbeeld hoeven ontwikkelaars nu maar één specifieke coderegel te schrijven voor de zware ‘lift en shift’ van datastructuren.

Automatisch testen op kwetsbaarheden

Daarnaast beschikt Go nu ook over automatische testmethoden voor de geschreven code in de Go toolchain. Dit automatisch testen of ‘fuzzing’ helpt ontwikkelaars bij het in een vroeg stadium ontdekken van eventuele kwetsbaarheden in de code of kwetsbare code die in andere testtrajecten over het hoofd is gezien. Zo wordt in versie 1.18 automatisch getest op SQL-injectie, buffer overflows en cross-site scripting.

Go v1.18 is per direct beschikbaar.

