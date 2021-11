Linux 5.16 rc1 met prestatieverbeteringen ziet levenslicht

Linus Torvalds heeft de eerste release candidate (rc1) van de 5.16 Linux-kernel uitgebracht. In deze release is onder meer de functionaliteit ‘Memory Folio’s’ toegevoegd.

Volgens Linux-godfather Torvalds is de eerste versie van de 5.16 Linux-kernel geen grote release. De update is in relatief korte tijd ontwikkeld. De belangrijkste vernieuwing in de kernel van het open-source OS is de ‘Memory Folio’s’-functionaliteit.

Met Memory Folio’s zijn filesystems en de page in staat grotere brokjes geheugen te cachen dan de huidige ‘page_size’ mogelijk maakt. Hierdoor kunnen de prestaties van bepaalde workloads worden verbeterd. Dit zijn workloads die onder meer zorgen voor het bouwen van de kernel en het draaien van Postgres in een stabiele staat.

Deze workloads bevinden zich onder meer in hardware-componenten. Niet alleen in GPU’s, networking, geluid of andere toepassingen, maar in alle hardware-onderdelen. Ook worden workloads geholpen die zich de in architectuur-code bevinden.

Overige updates

Naast deze speciale aandacht voor hardware-componenten, heeft de RC1-versie van Linux 5.16 ook updates gekregen voor het filesystem, de netwerkfunctionaliteit en de basis kernel-code. Ook is hiervoor documentatie en tooling-ondersteuning beschikbaar.