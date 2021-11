Microsoft biedt Windows 11 Enterprise-vm voor ontwikkelaars

Microsoft heeft onlangs een testversie van Windows 11 Enterprise uitgebracht waarmee ontwikkelaars op basis van een virtuele machine (vm) applicaties voor het besturingssysteem kunnen ontwikkelen. De techgigant hoopt hiermee de adoptie van zijn nieuwe Windows-versie te stimuleren.

De vm komt inclusief SDK’s, ontwikkeltools en samples, zodat ontwikkelaars snel kunnen starten met bouwen van applicaties. De vm omvat hiervoor naast een Windows 11 Enterprise-evaluatieversie ook de Windows 10 SDK, versie 2004 (10.0.19041.0) en de nieuwe versie van Visual Studio 2019. Deze VS 2019-versie heeft de UWP, .NET en Azure-workflows aanstaan en beschikt ook over de Windows Template Studio-extensie. Daarnaast is in de vm een zeer recente versie van Visual studio Code (VSC) geïntegreerd, beschikt het over Windows Subsystem for Linux met een installatie van Ubuntu. Verder is de Developer-mode aangezet en is in de vm Windows Terminal aanwezig.

De vm is geschikt voor vier verschillende hypervisors. Het betreft Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Oracle VirtualBox en de hypervisor van Parallels. Het enige nadeel van de test vm voor ontwikkelaars is dat ontwikkelaars haast moeten zetten achter hun projecten. De geldigheid verloopt op 9 januari 2022.

Meer adoptie Windows 11 door bedrijfsleven

Reden voor het uitbrengen van de test vm is onder meer dat het de adoptie van Windows 11 bij zakelijke klanten verder wil stimuleren. Het uitrolproces van de nieuwe versie van het OS van Microsoft is weliswaar versneld, maar nog niet echt door bedrijven opgepakt. Tot nu toe zou slechts 0,21 procent van de zakelijke markt zijn overgestapt.

Veel bedrijven wachten nog even af vanwege bugs die de eerste rollout vaak met zich meebrengt. Bekend is onder meer dat Windows 11 problemen heeft met Intel audio drivers en de Windows Snipping Tool. In previews waren al problemen opgedoken rondom de eigen Edge-browser. Alleen deze browser zou bepaalde links kunnen openen.

