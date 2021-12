MuleSoft introduceert nieuwe beheermogelijkheden voor API’s

MuleSoft biedt nieuwe mogelijkheden om API’s vanuit een centraal punt te bouwen, beheren en aan eisen laten voldoen.

Bedrijven bouwen en gebruiken steeds meer API’s. De API’s zijn vaak verspreid over meerdere omgevingen. Denk daarbij aan hybrid cloud-, public cloud of multi-cloudogevingen. De API’s moeten voldoen aan veel wet- en regelgeving. Dit maakt het API-landschap voor bedrijven zeer complex.

Nieuwe API-tooling

MuleSoft wil bedrijven hierbij helpen en introduceert nu nieuwe API-beheermogelijkheden voor zijn Anypoint Platform. De nieuwe tools moeten bedrijven in staat stellen API’s te bouwen, uit te rollen, te draaien en vinden. Waar deze ook maar zijn gebouwd, welke technologie of programmeertaal ze hebben of waar ze zijn uitgerold.

Centraal in de tooling staat de Anypoint Flex Gateway. Dit is een lichtgewicht gateway met hoge prestaties en kan overal worden uitgerold. Bijvoorbeeld in Kubernetes-omgevingen, on-premises en in diverse cloudomgevingen.

De tool API Manager helpt bedrijven vanuit een enkele omgeving met het in de gaten houden en laten draaien van API’s in iedere omgeving. De tool API Designer maakt de API’s ‘discoverable’ en beschikbaar in de MuleSoft API Experience Hub. In welke taal deze API’s zijn geschreven, maakt daarbij niet uit.

Governance vanuit centrale omgeving

Verder zorgt de nieuwe tool API Governance ervoor dat beheerders vanaf een centrale plek de diverse governance-regels op grote schaal kunnen definiëren en aan de API’s opleggen. Het ontzorgt beheerders en compliancespecialisten van de taak om deze regelgeving voor het uitrollen van API’s te checken en toe te passen. Hierdoor weten de ontwikkelaars al in een vroeg stadium waaraan de API’s die zij maken, moeten voldoen op het gebied van governance.

Verder geeft deze tool bedrijven in één blik meer inzicht in de governance-status voor hun hele API-portfolio en zien daardoor precies aan welke compliance-regels zij voldoen, zo geeft MuleSoft aan.

