Microsoft blikt vooruit op Java in Visual Studio Code

Microsoft heeft de roadmap voor 2022 gepresenteerd, waarin het ingaat op Java in het Visual Studio Code-ontwikkelplatform.

Dit jaar besteedt Microsoft meer aandacht aan verbeteringen om de dagelijkse productiviteit van ontwikkelaars te verbeteren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verbeteren van de zogenoemde ‘fundamentele inner-loop-ervaring’. Te verwachten onderdelen zijn pogingen om de code completion-suggesties te verbeteren, meer relevante code snippets te genereren en verschillende shortcuts te geven op basis van de voorkeuren van gebruikers. Ook komen er betere debugging-verbeteringen.

Andere dit jaar te verwachten updates richten zich op betere prestaties en betrouwbaarheid. Denk hierbij aan meer betrouwbaarheid van de Java Language Server. Onder meer wordt het aantal instances waarop de Java Language Server niet-benaderbaar wordt, gereduceerd. Ook komen er nieuwe features voor de Gradle for Java-extensie en de bestaande Maven-extensie.

Nieuwe extensies die eveneens aandacht krijgen, zijn core Java-extensies en Spring-extensies. In het laatste geval moet het makkelijker worden workflows aan te maken voor Spring-projecten, controllers en beans en betere visuele presentaties van Spring-concepten te maken.

Meer aandacht voor cloud-native-integratie

Een andere belangrijke update die Visual Studio Code for Java dit jaar krijgt, is meer integratie met cloud-native-omgevingen. In he bijzonder betreft het containerorkestratieplatform Kubernetes. Ook komt er meer interactie tussen Visual Studio Code for Java en andere clouddiensten, zoals Azure Spring Cloud. Met behulp van remote development extensies voor Visual Code en GitHub Codespaces moet cloud-native development voor Java-ontwikkelaars ook aantrekkelijker worden.

Tot slot introduceet Microsoft voor het code-ontwikkelplatform nog enkele nieuwe functionele toevoegingen als het nu embedden van JRE in Java-extensies en een mogelijkheid voor het configureren van Java formatter-settings.