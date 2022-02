Thinkwise breidt platform uit voor eenvoudigere appontwikkeling

Thinkwise heeft zijn platform een update naar versie 2022.v1 gegeven. De nieuwe functionaliteit moet het voor ontwikkelaars makkelijker maken kernapplicaties te optimaliseren, te updaten en geautomatiseerd uit te rollen.

Hiervoor brengt Thinkwise nieuwe opties naar het platform. De tool Thinkwise Upcycler maakt het bijvoorbeeld mogelijk geheel geautomatiseerd het DNA van legacy-systemen op te vragen, uit te lezen en te transformeren naar het Thinkwise-model. Tot nu toe was dit alleen handmatig mogelijk.

De Upcycler maakt het proces volgens Thinkwise completer en gebruiksvriendelijker. Via de user interface kunnen alle stappen in het transformatieproces worden doorlopen en op details aangepast, voordat het daadwerkelijke transformatieproces start. Voor deze transformatie beschikt de tool standaard over technologie als SQL Server, DB2 (of RPG), Progress, PostgreSQL en Uniface.

Marktplaats voor onderdelen

In de nieuwe release van het Thinkwise-platform krijgen ontwikkelaars ook toegang tot de Thinkstore. In deze online marktplaats kunnen ontwikkelaars diverse halffabricaten vinden, zoals herbruikbare onderdelen van eerdere integraties en transformaties die kant-en-klaar gebruikt kunnen worden. Denk daarbij aan modellen, integraties, voorbeeldapplicaties, CRM-modules en koppelingen met postcodesystemen.

De 2022.v1-release van het Thinkwise-platform is per direct beschikbaar.