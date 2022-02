‘Vraag naar AI- en ML-maatwerk leidt tot tekort aan vaardigheden’

Nederlandse bedrijven willen bij het toepassen van AI- en ML-functionaliteit graag maatwerkoplossingen. Dit werkt een tekort aan goed gekwalificeerd personeel sterk in de hand, zo constateert een onderzoek van Rackspace.

Volgens het rapport groeit het aantal bedrijven in Nederland dat AI of ML gebruikt of voor hun werkzaamheden wil gaan gebruiken. In het onderzoek geeft meer dan de helft van de respondenten aan dat AI en ML inmiddels een vast onderdeel zijn van hun bedrijfsstrategie. Dit levert hen vooral voordelen in hun operationele processen en hebben daarbij vooral een grote impact op de omzet, de merkreputatie, merkbekendheid en het realiseren van kostenbesparingen.

Voor het komende jaar verwachten de meeste bedrijven deze AI- en ML-toepassingen in productie te nemen of op te schalen van proof of concepts of pilottrajecten. Hiervoor verwacht de overgrote meerderheid ongeveer 6 procent van hun jaarlijkse IT-budget te reserveren.

Maatwerk leidt tot skills-tekort

De opschaling is natuurlijk een mooi teken, maar de onderzoekers van Rackspace ontdekten ook een aantal mogelijke bottle necks hierbij. Volgens hen willen veel Nederlandse bedrijven voor AI en ML de technologische trajecten graag van de grond af ontwikkelen. Hiervoor willen zij liever maatwerkoplossingen dan kant- en klare-oplossingen van leveranciers.

De voorkeur voor maatwerkoplossingen vereist ook goede medewerkers die over de juiste skills beschikken. Bedrijven hebben een grote vraag naar data quality-analisten, ML-specialisten en specialisten op het gebied van deep learning en predictive modellering. En juist deze specialisten zijn moeilijk te vinden.

Bijna een derde van de respondenten geeft daarom aan dat dit gebrek de ontwikkeling en implementatie van AI en ML binnen hun bedrijven remt. Bedrijven hebben daarom behoefte aan een upskilling van medewerkers. Denk daarbij aan het vergaren van kennis over onder meer programmeren en softwareontwerp, ML, het analyseren van de datakwaliteit, data governance en security.

Meer aandacht voor oplossingen van leveranciers

De onderzoekers van Rackspace concluderen echter dat upskilling van medewerkers niet de enige manier is voor het tegengaan van het tekort aan kennis over AI en ML. Zij vinden dat bedrijven ook moeten kijken naar de diensten van gespecialiseerde aanbieders -eigenlijk dus de kant- en-klare-oplossingen- die bedrijven hiervoor kunnen ontlasten. Minder een focus op maatwerk voor AI en ML dus. De kennis en ervaring van vertrouwde partners kan echt helpen het groeiende aantal bedrijfskritische AI- en ML-initiatieven een vliegende start te geven.