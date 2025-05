AI op Windows standaardiseert: AI Foundry, Windows ML en meer

Microsoft wil Windows het beste platform voor AI-ontwikkeling maken. Om dat te bewerkstelligen, standaardiseert het bedrijf het platform en de runtime voor AI-workloads. Windows ML borduurt voort op Windows Copilot Runtime, terwijl Windows AI Foundry de populairste modelcatalogi integreert met het OS.

Het belangrijkste doel voor Microsoft met de nieuwe features is om de ontwikkeling van AI op Windows zo flexibel mogelijk te maken. Dat betekent dat er zo min mogelijk maatwerk is vereist voor het draaien op een standaard client, 365-instance of via CPU, GPU of NPU. Onderhuids maakt Microsoft bij Windows ML gebruik van de ONNX Runtime en het eerder onthulde DirectML. Hierdoor hoeven ontwikkelaars niet aan te geven op welke hardware AI-modellen kunnen draaien: dat mag op elk systeem verschillen. Een energie-efficiënte laptop kan bijvoorbeeld voor een NPU kiezen, maar een workstation klaart workloads zo snel mogelijk met een krachtige GPU.

In het relatief jonge GenAI-ecosysteem zijn er al populaire tools naar voren gekomen die niet zomaar te vervangen zijn. Ollama is met name onder hobbyisten de eenvoudigste manier gebleken om lokaal AI te draaien, met Nvidia NIM’s als populaire enterprise-optie voor inferencing. Windows AI Foundry integreert met beide tools om de beschikbare modellen zo snel mogelijk inzetbaar te maken op Windows. Denk hierbij aan Google’s Gemma, alle modellen van Meta, DeepSeek, Mistral en meer.

De integratie maakt het eenvoudiger om al deze modellen vast te knopen aan Copilot+-features. Deze categorie aan pc-vaardigheden laat GenAI zaken als de persoonlijke e-mailinbox of bestandsmappen analyseren voor allerlei doeleinden. Denk hierbij aan anti-phishingcontrole, lokale automation of een geavanceerde zoekmachine voor lokale bestanden.

Ook gaat Microsoft net als andere AI-spelers het Model Context Protocol adopteren als communicatiemethode voor AI-modellen, ook wel de “USB-C voor AI” genoemd. Het is eind vorig jaar bedacht door Anthropic en is in luttele maanden uitgegroeid tot de industriestandaard voor het aansturen van LLM’s met en via andere tools gebleken.

Tevens doet Microsoft een handreiking naar de open-source gemeenschap. Dit doet men door WSL (Windows Subsystem for Linux) te opensourcen. WSL is Microsofts oplossing voor het integreren van Linux op Windows. Wie een Linux-distributie installeert met WSL, krijgt bijvoorbeeld toegang tot de bestanden in het Linux-gebaseerde OS via de File Explorer. Daarnaast is er geen aparte virtual machine nodig voor het draaien van Linux: het gedraagt zich simpelweg als een app.

Securityfocus

Microsoft gaf in het afgelopen jaar toe dat het de eigen securitycultuur had verloochend. Nu wil het dat rechtzetten door altijd veiligheid in nieuwe toepassingen te prioriteren. Bij de nieuwe AI-features op Windows blijkt dat onder meer uit de Virtualization Based Security (VBS) Enclave SDK en de adoptie van post-quantum cryptografie tegen toekomstige quantumdreigingen.