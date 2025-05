Gebruikers mobiele apps verwachten prestaties, privacy en AI

Bedrijven riskeren hun imago als mobiele apps niet draaien zoals gebruikers verwachten. Onderzoek van Instabug wijst uit dat prestaties, voortdurende updates, (slimme) AI en dataprivacy hoog in het vaandel staan.

Instabug benadrukt dat een haperende app het imago van het bedrijf erachter schaadt. Niet alleen zijn gebruikers meer tevreden als de mobiele ervaring soepel verloopt, ook zijn ze sneller bereid de portemonnee te trekken en om weer terug te komen als klant. Dit moet wel een 1-2’tje zijn met updates, het liefst op een voorspelbaar schema.

Voor dit onderzoek, getiteld Mobile User Expectations in 2025, zijn ruim 1.000 mobiele gebruikers in de Verenigde Staten geënquêteerd.

AI, maar niet zomaar

Bij voortdurende vernieuwingen liggen AI-features voor de hand. Echter hopen gebruikers vooral zinnige toevoegingen aan apps te blijven zien, AI of niet. Het gebruik van deze technologie is soms nog oppervlakkig of inauthentiek, terwijl de inzet van gebruikersdata tevens er een negatieve connotatie aan toevoegt. Daarom blijken gebruikers enkel bereid te zijn om hun gegevens te delen als er duidelijkheid is over het precieze gebruik ervan. Instabug raadt app-bouwers aan om zo transparant mogelijk te zijn.

Wie mogelijk nog denkt dat een app qua prioritering achter een site of klantenservice kan lopen, moet dat wellicht herzien. Instabug benadrukt dat de schermtijd van mobiele apps gigantisch is. 80 procent van consumenten spendeert (meer dan) de helft van hun tijd op digitale displays in apps, terwijl 40 procent driekwart van de schermtijd op de mobiele telefoon actief is.

Gevarieerd gebruik

De soorten apps veranderen eveneens. Daar waar social media nog altijd aan kop gaat, is de entertainment/gaming-categorie gepasseerd door shop- en bankier-apps. Dit wijst op een wezenlijk veranderde invulling van schermtijd op de mobiele telefoon, waar commerciële partijen veel aandacht voor moeten hebben.

Daarnaast verschilt het commercieel gedrag van mobiele gebruikers enorm, van shoppen tijdens werktijd tot een afwisseling van mobiel winkelen en tv kijken. 22 procent stelt ook in de badkamer door te gaan met digitaal shoppen. In dit gevecht voor aandacht moeten bovenstaande prioriteiten dus helder zijn voor app-bouwers.

