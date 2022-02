Nederlandse softwarestartup TheyDo haalt 1,7 miljoen euro op

De Nederlandse softwarestartup TheyDo heeft een bedrag van 1,7 miljoen euro opgehaald. Met de investering wil het bedrijf meer talent aantrekken en uitbreiden naar de Verenigde Staten.

TheyDo is een startup die software ontwikkelt voor customer journey’s. De software helpt medewerkers samenwerken bij het ontwikkelen van deze customer journey’s. De software moet de klantbehoeftes uit de enorme brei klantendata inzichtelijk maken en deze herstructureren. Vervolgens kunnen hiermee de interne werkprocessen van bedrijven voor de (specifieke) customer journey worden verbeterd.

Investeren in integraties en talent

In de investeringsronde nam Innovation Quarter het grootste deel voor rekening. Ook een andere investeringsmaatschappij, Arches Capital, deed aan de ronde mee. Verder werd geld opgehaald bij Nederlandse techbestuurders, zoals Pieter Omvlee van Sketch, Jeroen Nieuwenhuijs van Snowflake en Vodafone-CEO Jens Schulte-Bockum.

De startup wil het investeringskapitaal in eerste instantie inzetten voor het verbeteren van zijn software. Vooral als het gaat om het uitbreiden van de functionaliteit voor data-integraties. Inmiddels staan integraties met onder meer data mapping en research tools zoals Smaply, UXPressia en Dovetail klaar om uit te rollen. Ook wil de startup meer talent aan zich binden.

Expansie naar Verenigde Staten

Een andere belangrijke bestemming voor het kapitaal is het mogelijk maken van expansie naar de Amerikaanse markt. De software startup heeft in Nederland al vele grote klanten, waaronder Bol.com, PostNL, Jumbo en verzekeringsmaatschappij VGZ, maar ook de Amerikaanse markt wordt steeds belangrijker.

Volgens de oprichters van TheyDo valt op deze markt veel te winnen. “De meeste enterprise organisaties in de VS zijn al ver met het meten van klantbeleving op basis van bijvoorbeeld NPS-scores of product reviews. De technologie en tools daarvoor zijn er de afgelopen jaren in rap tempo doorontwikkeld”, geeft CEO Jochem van der Veer aan. “Wat ze echter nog niet zo goed kunnen is doorgronden hoe alle customer journeys – ook bijvoorbeeld de fase voordat de klant op de koopknop drukt – eruit zien, hoe ze in een structuur van bestaande features, producten en services passen en hoe verschillende specialisten en teams er makkelijker samen aan kunnen werken. Onze nuchtere Nederlandse technologie kan deze organisaties helpen de bedrijfsdoelen aan te laten sluiten bij de klantbeleving.”