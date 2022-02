Snyk neemt Fugue over, breidt dev security uit naar operations

Snyk breidt uit met de overname van Fugue. Het platform van Fugue garandeert compliancy in elke stap van de DevOps lifecycle. De technologie van Fugue wordt geïntegreerd in het aanbod van Snyk.

Volgens Snyk hoort security geen nagedachte te zijn. De software begeleidt developers tijdens het ontwikkelingsproces met securitytips en controles. Overweeg je een nieuwe library te gebruiken voor het eerstvolgende ontwikkelingsproject? Snyk weet precies hoe de library in elkaar steekt, en adviseert aan de hand daarvan over mogelijke risico’s en oplossingen. Hetzelfde geldt voor container images en Kubernetes management.

De werkwijze valt in de smaak. Applicaties zijn in één klap veilig, zonder achteraf securityspecialisten in te hoeven schakelen. Snyk bouwde sinds zijn oprichting (2015) een marktwaarde van meer dan zeven miljard euro op. Dat biedt ruimte voor uitbreiding.

Nu maakt Snyk de overname van Fugue bekend. De doelen van de organisaties komen overeen. De technologie van Fugue zorgt ervoor dat DevOps teams policies naleven in elke stap van het deployment- en ontwikkelingsproces. Met de overname is Snyk een concurrent armer en een platform rijker.

Wat betekent Fugue voor Snyk?

De diensten van Fugue worden op dit moment nog via Fugue aangeboden. Snyk bevestigt dat de technologie van Fugue op de korte termijn wordt geïntegreerd in het Snyk Developer Security Platform.

We verwachten dat Snyk de overname gebruikt om nieuwe diensten te ontwikkelen die vergelijkbaar zijn met de formule waarmee Snyk groot werd: niet langer alleen securitycontrole voor applicatieontwikkeling, maar ook tijdens deployments.

Tip: Snyk integreert applicatiebeveiliging in ontwikkelproces