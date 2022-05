DevOps-leverancier JFrog maakt de eerste kwartaalcijfers van het fiscale jaar bekend. De omzet groeide naar 64 miljoen dollar, een stijging van 41 procent in een jaar tijd.

JFrog ontwikkelt een DevOps-platform voor applicatieontwikkeling. Steeds meer klanten gebruiken het platform om de samenwerking van IT-medewerkers en developers te stroomlijnen. De organisatie wordt verhandeld op New York Stock Exchange. Na de bekendmaking van de kwartaalcijfers schoot de aandelenprijs omhoog.

Shlomi Haim, CEO en mede-oprichter van JFrog, beschrijft de start van 2022 als geweldig. “Onze investering in een end-to-end DevOps-platform beantwoordt de marktvraag”, aldus Haim. “De focus op een aanbod voor hybrid en multicloud blijft zijn vruchten afwerpen.”

JFrog in de lift

Het bedrijf deelde indrukwekkende cijfers. Cloudinkomsten zijn in een jaar tijd met 63 procent verbeterd. Cloudinkomsten zijn nu verantwoordelijk voor 26 procent van de totale omzet, een stijging van 23 procent.

Daarnaast deelde JFrog goed nieuws over klantenwerving. Het aantal klanten dat jaarlijks 100.000 dollar uitgeeft steeg met 52 procent. Dergelijke inkomsten staan bekend als annual recurring revenue (ARR). Het aantal klanten dat 1 miljoen dollar aan ARR oplevert steeg van tien naar zestien.

JFrog concludeert dat, wanneer een organisatie een van de tools begint te gebruiken, er snel naar andere oplossingen in het aanbod wordt gekeken. De groep klanten die in het volledige JFrog-platform investeert steeg van 29 procent naar 35 procent.

JFrog in Docker Desktop

JFrog is een van de partners van Docker Extensions, een nieuwe Docker Desktop-functie. Docker Desktop maakt het mogelijk om containers op Windows, Mac en Linux te ontwikkelen en deployen. De nieuwe Docker Extensions bieden een snelle manier voor het integreren van veelgebruikte ontwikkelingstools, waaronder JFrog Xray. JFrog Xray scant applicaties op kwetsbaarheden. De integratie in Docker Desktop stelt ontwikkelaars in staat om kwetsbaarheden in containers in de ontwikkelingsfase te vinden.

Tip: Wat is DevOps en hoe ontwikkelt dit model zich in de cloud