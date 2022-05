Docker maakt twee grote updates bekend op DockerCon 2022, een jaarlijkse conference. Docker Extensions bieden klaargemaakte integraties van ontwikkelingstools in Docker Desktop. Daarnaast is Docker Desktop vanaf nu beschikbaar voor Linux.

Docker Desktop is geliefd onder ontwikkelaars. De software bevat alle benodigdheden voor het containeriseren van applicaties en uitrollen van containers. Docker Desktop is vernieuwd met Docker Extensions, een reeks klaargemaakte integraties voor Docker Desktop, waaronder tools van Red Hat en VMware. Daarnaast is Docker Desktop vanaf nu beschikbaar op Linux, waarover later meer.

Docker Extensions

Docker Extensions bieden een snelle manier om third-party tools in Docker Desktop te gebruiken. Naast klaargemaakte integraties lanceert Docker de Extensions Software Development Kit, een SDK voor het integreren van tools die (nog) niet door Docker worden ondersteund. Belangrijk, want het aanbod van cloud-native development tools groeit razendsnel. Ontwikkeling wordt diverser en complexer. Docker Extensions maakt het mogelijk om tools te centraliseren. “Ontwikkelaars kunnen nieuwe tools vinden en gebruiken zonder tijd te verspillen aan zoekwerk, downloads, configuratie en beheer”, deelt Scott Johnston, CEO van Docker.

Het aanbod van klaargemaakte integraties bestaat onder andere uit tools van Red Hat, VMware, Datawire, Anchor, EverX, JFrog, Layer5, SUSE en Rancher Labs. De VMware Tanzu Community Edition is vanaf dag één beschikbaar. “Ontwikkelaars kunnen dankzij Docker Extensions kennismaken met nieuwe tools zonder bestaande workflows te verstoren”, deelt Craig McLuckie, vice-president R&D bij VMware Tanzu.

Docker Desktop for Linux

Daarnaast is Docker Desktop vanaf nu beschikbaar voor Linux. Windows en Mac zijn altijd ondersteund, maar Linux ontbrak. De Linux-versie biedt alle functies van Docker Desktop voor Windows en Mac, waaronder de nieuwe Docker Extensions. De Linux-versie is aanvankelijk geschikt voor Ubuntu, Debian en Fedora.

Een woordvoerder van Docker laat weten dat ook Raspberry Pi OS binnen de komende weken wordt ondersteund. Op de langere termijn werkt de organisatie aan snellere opties voor het downloaden en updaten van Docker Desktop for Linux, waaronder installatie-commands.

