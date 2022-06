Microsoft heeft nieuwe functionaliteit aan Azure toegevoegd waarmee bedrijven makkelijker AI-oplossingen in hybride cloudomgevingen kunnen draaien.

De functionaliteit is gebaseerd op de bestaande diensten Azure Arc, Azure Machine Learning en Azure Kubernetes Service (AKS). Het is de bedoeling dat bedrijven makkelijker on-premises Kubernetes clusters kunnen gebruiken voor het draaien van AI workloads.

Mogelijkheden

Dit betekent onder meer dat bedrijven in hun on-premises Kubernetes-omgeving AI-modellen kunnen trainen die zijn gemaakt met de Azure Machine Learning toolkit. Ook kunnen zij nu inference-acties uitvoeren en neural networks opspinnen in productie-omgevingen nadat de training compleet is.

Use cases

Daarnaast helpt de toegevoegde AI-functionaliteit volgens Microsoft bij het inzetten van AI voor het optimaliseren van on-premises datacenteromgevingen. Ook bedrijven die een multicloud-omgeving nastreven kunnen met de functionaliteit hun AI workloads beter distribueren over meerdere publieke cloudplatforms.

