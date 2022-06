GitHub heeft zijn AI-codetool Copilot algemeen beschikbaar gemaakt. Hiermee krijgen ontwikkelaars suggesties over welke code zij kunnen invoeren. Ook kan de tool complexere code en algoritmes aanleveren.

Met de tool krijgen ontwikkelaars in omgevingen als JetBrains IDE, Neovim en Microsoft Visual Studio Code real-time suggesties over welke code zij moeten toevoegen. De oplossing geeft ontwikkelaars onder meer suggesties voor te schrijven code op basis van de context en stijl van het project. Ook geeft het advies over welke code zij het beste kunnen accepteren, afwijzen of bewerken. Daarnaast stelt de tool ontwikkelaars in staat nieuwe codetalen te gebruiken en syntax in meerdere talen weer te geven.

Onder de motorkap

Onder de motorkap is Github Copilot gebaseerd op het language-model OpenAI Codex. Dit model is getraind met miljarden regels van openbaar beschikbare broncode en natural language data.

GitHub Copilot is nu beschikbaar voor 10 dollar per maand of 100 dollar per jaar. Er is een proefversie van 60 dagen beschikbaar. Studenten en ontwikkelaars van populaire open-source projecten kunnen de tool helemaal gratis gebruiken. Een zakelijke versie van de tool komt later dit jaar op de markt.