Thinkwise lanceert Thinkwise Platform 2022.2, de nieuwste versie van het low-code ontwikkelingsplatform voor bedrijfskritische apps.

Low-code platformen maken het mogelijk om medewerkers snel te trainen in het ontwikkelen en updaten van apps. Sommige organisaties zien low-code als oplossing voor arbeidstekorten aan developers. De technologie van Thinkwise is relatief gebruiksvriendelijk, al helemaal in vergelijking met programmeertalen en IDE’s. De oplossing is populair onder Independent Software Vendors (ISV’s).

Het platform van Thinkwise ontvangt twee à drie grote updates per jaar. Versie 2022.2 is nu beschikbaar. Naast een aantal toegankelijkheidsfuncties focust de release op prestaties en security, waarover later meer.

Toegankelijkheid

Allereerst bevat de nieuwe versie OpenID provisioning. OpenID is een authenticatiestandaard. Gebruikers met een OpenID-account kunnen inloggen op elke applicatie die de standaard ondersteunt. Het is al langer mogelijk om de standaard te ondersteunen in Thinkwise-applicaties. Vanaf nu kunnen eindgebruikers ook een OpenID-account aanmaken vanuit een Thinkwise-applicatie.

De twee update draait om vertalingen. Op dit moment vertaalt Thinkwise de tekst van een applicatie naar de taal die eindgebruikers opgeven bij een aanmelding. Vanaf nu lezen Thinkwise-applicaties de voorkeurstaal van een browser af, waardoor ook landingspagina’s en inlogschermen worden vertaald. Verder worden tijden vanaf nu automatisch omgerekend naar de tijdzone van een eindgebruiker.

Ten derde maakt de release het mogelijk om bestanden toe te voegen aan process flows. Process flows zijn automatische gebeurtenissen in applicaties. Een flow bestaat uit een voorwaarde en een actie. Bijvoorbeeld: ‘gebruiker klikt op X’ (voorwaarde), gevolgd door ‘bestand Y wordt gedownload’ (actie). Bestanden zijn een stuk sneller en makkelijker toe te voegen in de nieuwe release.

Security en prestaties

Wat security betreft biedt de release nieuwe versleutelingsopties. Data ‘in transit’ en ‘at rest’ worden reeds versleuteld. Vanaf is nu is het ook mogelijk om achtergrondprocessen te versleutelen, waaronder third-party services.

Volgens Thinkwise is het generatieproces van software versneld. De organisatie deelde geen cijfers, maar beweert dat de systeembelasting afneemt, waardoor grote projecten een stuk beter draaien.

Feedback

26 procent van alle updates is het resultaat van gebruikersfeedback. Werk je met Thinkwise, dan heb je toegang tot de Thinkwise Community, een online omgeving voor documentatie en feedback. Iedereen is welkom om ideeën en suggesties te delen. Vervolgens kunnen medegebruikers op de ideeën stemmen. Ideeën met de meeste stemmen maken kans op een plekje in de eerstvolgende release. Meer dan een kwart van de updates in 2022.2 begon met een idee in de Thinkwise Community.

