SUSE is volgens The Register druk bezig met het ontwikkelen van zijn Adaptable Linux Platform. Dit platform moet de opvolger worden van de huidige Linux distro’s van SUSE.

Volgens de techwebsite is SUSE druk bezig met het ontwikkelen van een toekomstbestendige Linux distro: het Adaptable Linux Platform (ALP). Een van de aanwijzingen die The Register hiervoor heeft zijn de processorspecificaties voor SUSE ALP.

Voor de nieuwe Linux-distributie zou minimaal versie v86-64-3 zijn vereist. Deze specificatie geldt voor processors die in de periode van 2013 tot 2017 het levenslicht zagen, waaronder Intel Haswell. Dit is een flinke stap in vergelijking met de processorvereisten voor de huidige Linux-distributies (tot en met versie x86-64-v2).

Andere aanwijzingen

Een andere aanwijzingen voor de komst van de distro is een recente aankondiging van het OpenSUSE-project. SUSE riep gebruikers op om bepaalde functionaliteit te gaan testen, waaronder de SUSE MicroOS distro. De organisatie wil meer gebruikersgegevens verzamelen over de verschillende toepassingen binnen deze versies.

Distro’s als MicroOS zijn zeer geschikt in combinatie met containers en orchestration platforms als Kubernetes. SUSE zet al langer in op containers, bijvoorbeeld met de overname van Rancher.

Geen reactie SUSE

Of de ontwikkeling van SUSE ALP uiteindelijk het einde gaat betekenen voor traditionele distro’s als SUSE Leap en SLE is nog niet bekend. Ook een mogelijk upgrade-pad is onbekend. SUSE heeft geen reactie gegeven op de bevindingen van The Register.