De nieuwe Rainbow Braces-extensie voor Visual Studio maakt code tussen haakjes leesbaarder.

Rainbow Braces werd ontwikkeld door Mads Kristensen, C# principal product manager bij Microsoft. De Visual Studio-extensie markeert openende en sluitende haakjes in herkenbare kleuren. Code tussen haakjes wordt een stuk leesbaarder, aldus website DevClass. “Rainbow Braces maakt het makkelijker om ingesloten code te begrijpen”, tweette Kristensen.

De product manager voegde toe dat de extensie werd ontwikkeld als antwoord op een feature request. De extensie is vergelijkbaar met Bracket Pair Colorization, een tool die een jaar geleden in Visual Studio Code 1.60 werd geïntroduceerd. “Ik gebruik zowel Visual Studio Code als Visual Studio 2019/2022 en zou het geweldig vinden om deze functie beschikbaar te hebben in Visual Studio”, schreef de auteur van de feature request.

Nog geen officiële add-on

De Rainbow Braces-extensie wordt nog niet door Microsoft erkend. Kristensen publiceerde de extensie op eigen naam. Bracket Pair Colorization, de extensie waarvan Rainbow Braces is afgeleid, is wél officieel. De extensie werd in 2021 door Microsoft in Visual Studio Code geïntegreerd. De techgigant beweerde toentertijd dat de update enorme prestatieverbeteringen leverde.

Beide extensies besparen een hoop tijd tijdens het controleren van code. Developers komen snel te weten waar openend of sluitend haakje ontbreekt. Ook helpen de extensies bij het voorkomen van fouten, zoals statements die buiten een for loop staan, maar binnen de loop horen. De extensies zijn voornamelijk waardevol voor programmeertalen met veelvoorkomende haakjes, waaronder C, C#, JavaScript en TypeScript.

Inhaalslag met Visual Studio Code

Microsoft positioneert Visual Studio als uitgebreidere versie van Visual Studio Code. Toch komt het in de afgelopen jaren regelmatig voor dat Visual Studio achterloopt op de functies van Visual Studio Code.

Het gebrek aan een officiële extensie voor gekleurde haakjes is een voorbeeld. Een ander voordeel van Visual Studio Code is dat de software diverse platforms ondersteunt, terwijl Visual Studio niet op Linux draait en anders werkt op Macs.