Python is de populairste programmeertaal van 2022 volgens het meest recente onderzoek van IEEE Spectrum. SQL werd het vaakst gevraagd in vacatures.

IEEE Spectrum doet jaarlijks onderzoek naar de populairste en meest gewilde programmeertalen. Python, C en C++ kwamen in het afgelopen jaar naar voren als de drie populairste talen. De drie meest gewilde talen waren SQL, Java en Python.

Meest gewilde programmeertalen. Klik op de afbeelding om uit te vergroten. Bron: IEEE Spectrum Meest populaire programmeertalen. Klik op de afbeelding om uit te vergroten. Bron: IEEE Spectrum

De organisatie berekent de populairste talen door het internet op trefwoorden te scannen. De populairste taal is de taal die het vaakst wordt besproken op grote platforms, waaronder Twitter, Stack Overflow en GitHub. De meest gewilde taal is de taal die het vaakst wordt vermeld in vacatures op IEEE Job Site en CareerBuilder.

Carrièrekeuzes

De populairste taal is zelden de meest gewilde taal. SQL werd het vaakst in vacatures vermeld, terwijl de taal minder populair was dan Java, C#, C++, C en Python. Het aanbod van SQL developers lijkt een stuk kleiner dan de vraag.

De onderzoeksresultaten bieden handvatten voor carrièrekeuzes. Developers met behoefte aan baanzekerheid doen er goed aan om SQL-vaardigheden op te frissen. Ook Python is een sterke optie. De taal keert terug in de top drie populairste én top drie meest gewilde talen.

Voor C geldt het tegendeel. De taal was het een-na-populairste van 2022, maar werd minder vaak in vacatures vermeld dan JavaScript, Python, Java en SQL. Het aanbod van C developers lijkt groter dan de vraag.

SQL is een aanvulling

Volgens de onderzoekers wordt SQL vaak als aanvulling op een primaire taal gevraagd. Je hoeft geen SQL-expert te zijn om een graantje mee te pikken. De combinatie van basisvaardigheden met SQL en expertise in een veelgevraagde taal is waardevol.

De onderzoekers vermoeden dat de vraag naar SQL stijgt omdat steeds meer applicaties met een externe back-end database verbinden. Vaardigheid met SQL maakt het mogelijk om de back-end van een applicatie met een klaargemaakte implementatie in te richten. De methode is relatief snel. Werkgevers waarderen snelheid, dus waarderen werkgevers SQL.

