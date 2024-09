Het ‘open multi-cloud tijdperk’ is begonnen volgens Oracle: wat houdt dat in?

De cloud is volop in beweging. Dat was vorige week tijdens Oracle CloudWorld in Las Vegas ook weer heel erg duidelijk zichtbaar. Wij waren erbij en bespraken aan het einde van die week de stand van zaken met Wilfred Scholman van Oracle. Wil je weten hoe de multi-cloud er in 2024 uitziet, ook vanuit Nederlands perspectief, luister dan naar deze aflevering.

Tijdens Oracle CloudWorld ging het uiteraard veel over AI. Wat ons betreft waren alle aankondigingen en sessies daarover weliswaar interessant, maar niet het belangrijkste. Dat was zonder twijfel de aankondiging dat Oracle en AWS na vele jaren de strijdbijl hebben begraven. De twee bedrijven kondigden namelijk gezamenlijk Oracle Database@AWS aan. Er komt dus Oracle-hardware in datacenters van AWS te staan.

De Autonomous Database en Exadata van Oracle waren al beschikbaar binnen de datacenters van Microsoft Azure en Google Cloud, maar nu dus ook binnen de “populairste public cloud” van allemaal, AWS. Dat zijn overigens niet onze woorden, maar die van AWS-CEO Matt Garman, vorige week op het podium tijdens Oracle CloudWorld, in een gesprek met Larry Ellison.

Dat AWS, dat lange tijd vooral heeft geprobeerd om alles wat met Oracle te maken had, met chirurgische precisie uit de eigen datacenters had gehaald op het podium stond bij Oracle, was al erg bijzonder. Dat iemand in aanwezigheid van Ellison expliciet niet Oracle maar AWS als aanbieder van de populairste cloud benoemde, deed de oren nog wat harder klapperen.

Hét moment van Oracle CloudWorld: Larry Ellison en Matt Garman samen op het podium.

Open multi-cloud era

De stap die Oracle en AWS gezamenlijk hebben gezet is eigenlijk alleen maar logisch. Allereerst omdat de Oracle Database inmiddels al in Microsoft Azure en Google Cloud beschikbaar is. Dat gebeurt niet voor de lol, dat is omdat er kennelijk voldoende klanten zijn om dit interessant te maken voor de deelnemende partijen. Er zijn ongetwijfeld ook veel AWS-klanten die de Oracle Database gebruiken.

Daarnaast is het steeds duidelijker dat er relatief weinig klanten zijn die alles bij dezelfde partij afnemen of willen afnemen. Veel organisaties gebruiken meerdere clouds. Dan is het niet meer dan logisch dat die clouds beter met elkaar gaan samenwerken. Daar is de samenwerking tussen Oracle en AWS een volgend voorbeeld van. Of dit ook betekent dat er een Interconnect komt tussen Oracle en AWS (die er al is met Azure en GCP), is nog niet duidelijk. Maar dat zou een volgende stap kunnen zijn.

Volgens Ellison is de aankondiging van vorige week het teken dat het ‘open #multi-cloud tijdperk’ echt is begonnen. Coen en Sander bespreken in een podcast opgenomen in Las Vegas tijdens CloudWorld wat dit betekent. Dit doen ze met Wilfred Scholman van Oracle. Wilfred is country lead voor Oracle Nederland, maar heeft ook een interessante Europese functie. Daar hebben we het ook zeker over in deze nieuwe aflevering van Techzine Talks. Deze keer zonder video helaas, omdat we het in Las Vegas hebben opgenomen en niet in onze eigen studio.

