“Annuleer handelsmerk Oracle voor JavaScript”

Deno, een bedrijf dat een JavaScript-runtime aanbiedt, diende een petitie in bij het Amerikaanse Patent- en Merkenbureau (USPTO) om het handelsmerk van Oracle voor JavaScript te annuleren.

Dit schrijft SDTimes. Deno stelt dat de beheerder van Java het handelsmerk heeft opgegeven en dat het vrij beschikbaar zou moeten zijn voor de grote gemeenschap van ontwikkelaars die de taal gebruiken.

Ryan Dahl, medeoprichter van Deno en maker van Node.js, schreef op 25 november in een blogpost dat de petitie aantoont dat “Oracle al jaren geen significante producten of diensten heeft aangeboden onder de naam ‘JavaScript’.” Hij voegde eraan toe dat Oracle’s JET (Java Extension Toolkit) en GraalVM niet als daadwerkelijk commercieel gebruik gelden.

Volgens de Amerikaanse wet worden handelsmerken die drie opeenvolgende jaren niet worden gebruikt, als opgegeven beschouwd. Dahl schreef dat Oracle’s “inactiviteit duidelijk aan deze drempel voldoet.”

Discussie loopt al langer

Er zijn in het verleden meerdere pogingen en discussies geweest over het scheiden van Oracle en Java. Dit is een onderwerp dat regelmatig naar voren komt in de technische gemeenschap en zakelijke wereld vanwege de manier waarop de techgigant de controle over Java heeft uitgeoefend sinds de overname van Sun Microsystems in 2010.

Oracle heeft Java stevig in handen als beheerder van de officiële Java Standard Edition (SE) en het bijbehorende Java Development Kit (JDK). Dit heeft geleid tot zorgen over de centralisatie van macht.

Met veranderingen in Oracle’s licentiebeleid in 2019, zijn veel bedrijven overgestapt op OpenJDK of andere niet-Oracle distributies van Java. Dit toont aan dat er een duidelijke behoefte was om Oracle en Java los van elkaar te zien.

Verwarring in de Java-gemeenschap

Met betrekking tot het handelsmerk zei Dahl dat de gemeenschap in verwarring verkeert door Oracle’s niet-gebruik van het merk. Ontwikkelaars hebben bijvoorbeeld moeten vermijden de term JavaScript te gebruiken in een door de gemeenschap georganiseerde reeks conferenties over het onderwerp, die daarom JSConf is genoemd.

Dahl stelde verder dat de taalspecificatie eenvoudigweg bekend zou kunnen staan als de JavaScript-specificatie, ter vervanging van de omslachtige naam “ECMAScript-262-specificatie.” Ook zou de “Rust for JavaScript Developers”-gemeenschap niet langer juridische dreigingen hoeven te vrezen over het gebruik van de term.

Oracle zwijgt

Nadat Dahl samen met Brendan Eich, de maker van de specificatie, en vele anderen in de JavaScript-gemeenschap een brief aan Oracle had geschreven om te vragen het handelsmerk vrij te geven, besloot hij vanwege Oracle’s stilzwijgen formeel een petitie in te dienen bij de USPTO.

Volgens Dahl heeft Oracle tot 4 januari om op de petitie te reageren. Als het bedrijf niet reageert, zal de zaak in gebreke worden gesteld en zal het handelsmerk worden geannuleerd.

Foto: Dries Buytaert